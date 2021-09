flowkey im Test: Klavier lernen per App – klappt das?

Klavier spielen lernen per App? Genau das verspricht Flowkey – mit interaktiven Tutorials und einer umfangreichen Datenbank an Liedern; für Anfänger und Fortgeschrittene, für Kinder und Erwachsene. Wir haben den digitalen Klavierlehrer getestet.

Flowkey ist für Android und iOS verfügbar – und macht natürlich auf Tablets oder zumindest großen Smartphones am meisten Spaß. Alternativ läuft Flowkey auch im Browser-Version und damit auf Windows- und Mac-Rechnern. Zumindest bezüglich der Plattformen habt Ihr keine Ausrede, nicht sofort loszulegen.

Habt Ihr Euch registriert, könnt Ihr Flowkey kostenlos mit einem stark eingeschränkten Umfang an Liedern ausprobieren – derzeit sind es acht Stücke plus die Kurse. Die Vollversion kostet wahlweise monatlich 19,99 Euro im Monatsabo oder monatlich 9,99 Euro im Jahresabo. Ein Abo auf Lebenszeit kostet 329 Euro und rentiert sich damit nach etwa zweieinhalb Jahren.

Das mag für eine App zunächst teuer klingen – aber es lohnt sich. Nur zum Vergleich: Klavierunterricht geht bei etwa 40 Euro pro Stunde los, und da sind noch nichtmal die Noten enthalten. Hier könnt Ihr pro Lied auch noch einmal mit etwa fünf bis 15 Euro rechnen, wenn Ihr Euch die Noten legal besorgt.

Hier könnt Ihr einen kostenlosen Flowkey-Account einrichten.

Der Hauptbildschirm: Was wollt Ihr lernen?

Ob auf Smartphone, Tablet oder PC – Flowkey sieht immer gleich aus. Auf dem Hauptbildschirm zeigt Euch die App in verschiedenen Kategorien Lieder an, die Ihr lernen könnt. Ganz oben gibt es hier immer "Les plus populaires" und "Nouveautés", gefolgt von verschiedenen Genres wie "Succès Pop", "Musique classique", oder "Films & TV".

Schön: Ihr könnt hier direkt auf einen Titel klicken, um das Lied beziehungsweise die jeweilige Klavieradaption anzuhören. / © NextPit

Außerdem gibt es oben noch eine Einstellung für die Schwierigkeitsgrad. So könnt Ihr zwischen "Débutant", "Intermédiaire", "Expert" und "Pro" wählen. Viele Songs gibt es in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sodass auch Einsteiger gleich mit Mozart, Bob Marley, Game of Thrones, Leonard Cohen Ed Sheeran oder La Voyage de Chihiro durchstarten können.

Game of Thrones, einmal in leicht und einmal in schwierig: Flowkey bietet viele Titel in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. / © NextPit

Neben dem Hauptbildschirm "Chansons" gibt es noch drei weitere Reiter. In "Recherche" könnt Ihr – Überraschung – direkt nach Liedern suchen. "Mes Chansons" zeigt Euch Eure zuletzt geöffneten und favorisierten Titel an. Unter "Cours" schließlich findet Ihr zum Testzeitpunkt der App im Juli 2021 insgesamt acht verschiedene Piano-Kurse, aber dazu später mehr.

Unterm Strich gibt es hier für jeden Schwierigkeitsgrad eine wirklich erkleckliche Auswahl an Liedern, die auch fortgeschrittene Spieler lange begeistern dürften. Am obersten Ende der Fahnenstange finden sich beispielsweise Mozarts "Alla Turca" oder Beethovens Mondscheinsonate, von der es bislang jedoch nur die ersten beiden Sätze in die App geschafft haben, Teil drei fehlt. Und auch "La Campanella" gibt es nur in einer entschärften Version.