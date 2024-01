Foldhable-Hammer: Motorola Razr 40 mit Lenovo Tablet bei Deinhandy!

In der Regel sind Foldable-Smartphones nicht zwingend die Geräte, bei denen wir an günstige Tarif-Angebote denken. In den meisten Fällen müsst Ihr entweder hohe Einmalkosten tragen oder horrende Summen in monatlichen Abschlägen begleichen. Bei Deinhandy gibt es jetzt jedoch eines der besten faltbaren Smartphones, das Motorola Razr 40, für 29,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für den Vodafone Smart Entry entscheidet. Zusätzlich erwartet Euch ein Lenovo Tablet als Zugabe und noch einmal 100 Euro Bonus, falls Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Das Motorola Razr 40 nutzt einen 6,9 Zoll großen Innen-Display, wie er auch beim Razr 40 Ultra (zum Test) zu finden ist. Beim Außendisplay des Clamshell-Smartphones setzt der Hersteller auf ein 1,5-Zoll-OLED-Display, das Euch vor allem über wichtige Informationen in Kentniss setzen soll. Der Snapdragon 7 Gen 1 ist etwas schwächer auf der Brust, sorgt aber mit 8 GB RAM und 256 GB internem Programmspeicher für ausreichend Alltags- und Gamingleistung.

Das Motorola Razr 40 ist trotz günstigeren Preis, in manchen Details besser aufgestellt als das Ultra-Flaggschiff. / © nextpit

In seinem Test zum Motorola Razr 40 hat mein Kollege Matt wenig negatives gefunden. Gerade preislich ist das Gerät mit rund 800 Euro erschwinglicher als vergleichbare Modelle von Samsung, allerdings ist vor allem die sichtbare Knickfalte beim aufklappen ein kleiner Dorn im Auge. Zusätzlich sorgt die 64-MP-Hauptkamera zwar für ordentliche Aufnahmen am Tag, allerdings schwächeln hier die Nachtaufnahmen deutlich. Da liefert Samsung mit dem Galaxy Z Flip 5 (zum Test) doch etwas bessere Ergebnisse.

Wie gut ist der Deal zum Motorola Razr 40 wirklich?

Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Die rohen Zahlen sehen recht ordentlich aus. Ihr zahlt 29,99 Euro monatlich und müsst mit 99,95 Euro für das Smartphone und das beiliegende Lenovo Tab M10 rechnen. Das Tablet verfügt über 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher und eignet sich daher zwar nicht unbedingt zum Zocken, Filme laufen jedoch ohne Probleme.Hier kommen noch einmal 39,99 in Form einer Anschlussgebühr, sowie 6,99 Euro für den Versand, obendrauf. Der Wechselbonus relativiert die einmaligen Kosten jedoch etwas.

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr hier zudem einen Tarif im Vodafone-Netz ab. Dabei steht Euch sowohl LTE als auch 5G zur Verfügung und Ihr surft mit maximal 500 MBit/s durch das Internet. Insgesamt bindet Ihr Euch zudem 24 Monate an den Anbieter, könnt jedoch den Startzeitpunkt bis Anfang März datieren, solltet Ihr derzeit noch gebunden sein.

Das Deinhandy-Angebot im Tarif-Check

Motorola-Deal Gerät Motorola Razr 40 Tarif Vodafone Smart Entry Spezial Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 29,99 € Einmalige Kosten (Gerätekosten + Anschlussgebühr + Versandkosten) 146,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 866,69 € Reguläre Gerätekosten Motorola Razr 40 – 647,00 €

Lenovo Tab M10 – 129,99 € Wechselbonus 100,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,43 €

Bringt Ihr Eure Rufnummer mit, ist dieser Deal günstiger, als die Geräte derzeit im Handel erhältlich sind. Dadurch spart Ihr bei Deinhandy gerade effektiv 43 Cent im Monat, anstatt etwas für den Tarif zusätzlich zahlen zu müssen.

Der Deal ist also durchaus spannend, wenn Ihr Fans von faltbaren Smartphones seid. Dennoch gilt auch hier, dass Ihr das für Euch selbst entscheiden müsst. Denn gerade bei Foldables scheiden sich häufig die Geister, hat es Euch das Clamshell-Design jedoch angetan, gibt es derzeit kein besseres Angebot zum Motorola Razr 40 mit passendem Tarif im Netz.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Motorola Razr 40 interessant für Euch oder greift Ihr doch lieber zu Samsung-Geräten? Lasst es uns wissen!