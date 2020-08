Fortnite-Streit: Apple zieht Epics Stecker

Wie The Verge berichtet, hat Apple am vergangenen Freitagabend die Entwicklerzugänge des Fortnite-Entwicklers „terminiert“. Dies betrifft bislang nur das Konto des Fortnite-Accounts. Epic hat weiterhin Zugriff auf andere Entwicklerkonten. Das Gericht hatte in einem ersten Schritt entschieden, dass Apple nicht alle Konten von Epic sperren oder löschen darf. Die Unreal Engine ist damit bis auf Weiteres nicht betroffen und kann von Epic weiterentwickelt werden.

Für Fortnite-Spieler auf iPhone und iPad bedeutet dies vor allem zwei Dinge. So wird es in absehbarer Zukunft keine Updates des Spieles geben. Gleichzeitig können Fortnite – und andere Titel des Entwicklers wie zum Beispiel Infinity Blade – nicht länger erneut heruntergeladen werden.

Ist das Spiel allerdings noch auf iPhone oder iPad installiert, kann dies zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin gestartet werden. Wer das Spiel – wenn auch ohne aktuelle Inhalte – weiterhin spielen möchte, sollte es daher nicht vom Smartphone oder Tablet entfernen. Laut Apple ist es allerdings nicht länger möglich, In-App-Käufe im Spiel zu tätigen.

Apple says it has terminated Epic’s App Store developer account and they’ll no longer be able to submit new apps or updates. pic.twitter.com/AKIQibgxBd — Mark Gurman (@markgurman) August 28, 2020

Fortnite-Streit: Neue Statements von Epic und Apple

Apple sagte in einem Statement, dass man es bedauert, das Konto von Epic Games im App Store kündigen zu müssen. Epic habe wiederholt Fortnite-Updates eingereicht, welche gegen die App-Store-Regeln verstoßen. Man hofft außerdem, dass man in Zukunft wieder zusammenarbeiten kann, heute sei dies aber leider nicht möglich, so Apple weiter.

Apple's statement isn't forthright. They chose to terminate Epic's account; they didn't have to.



Apple suggests we spammed the App Store review process. That's not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020

Epics Tim Sweeney reagierte auf Apples Statement via Twitter. Er sagte in seinem Tweet, dass man lediglich drei Updates eingereicht habe. In der angehängten Notiz weisen die Entwickler jedoch explizit darauf hin, dass das jüngste Update weiterhin einen direkten Kauf bei Epic von In-App-Elementen ermöglicht. Diese Option verstößt gegen die App-Store-Regeln, was der ursprüngliche Grund für den Streit zwischen Epic und Apple – sowie Epic und Google – war.