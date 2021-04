Fotoquiz zu Ostern: Erkennt Ihr diese Smartphones im Detail?

Heute ist Ostersonntag und wen holt die Suche von Ostereiern überhaupt im Jahr 2021 bitte noch ab? Seid Ihr schon älter, habt Ihr sicher schon 100.000 Ostereier in Eurem Leben gefunden und Gen-Y protestiert im Familienhausgarten womöglich, dass Ostersuchen nicht vegan ist! Daher gibt's auf NextPit statt der Ostereiersuche ein spannendes Fotoquiz.

Die Osterfeiertage sind in vollem OsterspazierGange und wir haben für Euch eine ganz besondere Ostereiersuche vorbereitet. Dabei geht's nicht um Ostereier, sondern um Smartphones und Wearables! Damit Ihr trotzdem ein wenig grübeln musst, haben wir nachfolgend Bildausschnitte für Euch, denen Ihr jeweils ein Device, das wir 2021 getestet haben, zuordnen müsst.

In unseren Umfragen könnt Ihr dann abstimmen, welches Gerät Ihr hinter dem jeweiligen Bild vermutet. Die Auflösung gibt's aber erst in der Bildergalerie unten am Ende des Artikels. Dort könnt Ihr bequem durchklicken und seht alle Geräte, die hinter den Bildern steckten! Viel Spaß!

Bild 1: Um welches Handy handelt es sich?

Unser erstes Bild zeigt nur eine Uhrzeit, aber die wahren Android-Kenner unter Euch werden die Farbkombination sicher erkennen. Eventuell ist 11.34 ja auch ein Hinweis? Man weiß es nicht.

Um 11:34 hat Ezequiel das Foto aufgenommen – hilft Euch das weiter? / © NextPit

Na gut, ich gebe zu, 11.34 Uhr ist kein Hinweis! Aber ich kann Euch noch verraten, dass Antoine das gezeigte Handy sehr gerne testen wollte und es am Ende auch durfte. Und? Für welches Handy entscheidet Ihr Euch?

Welches Handy seht Ihr auf Bild 1? OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

Oppo Enco X (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 2: Welche Kopfhörer seht Ihr hier?

Auf dem zweiten Bild habe ich kein Handy für Euch herausgesucht, denn wir testen ja auch gerne Audio-Wearables und weitere Produkte. Zugegeben: die meisten True-Wireless-Kopfhörer sehen ziemlich gleich aus aber trotzdem glaube ich, dass Ihr das nachfolgende Bild erkennen könnt.

Hier spielt die Musik – aber aus welchem Gerät? / © NextPit

Einen Tipp wollt Ihr? Nix da, den habe ich Euch doch gerade schon gegeben. Ich bin gespannt, ob Ihr gleich richtig abstimmen werdet!

Welche Kopfhörer seht Ihr hier? Apple AirPods Pro

Soundcore Liberty Air 2 Pro

Samsung Galaxy Buds Pro (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 3: Welches Handy ist das denn bitte?

Kommen wir zurück zu dem, was wir gewohnt sind: Smartphones! Und diesmal habe ich Euch ein Device herausgesucht, was ich selbst getestet habe und in meinem Review habe ich ziemlich von der Farbkombination geschwärmt, die Ihr gleich sehen werdet.

Diese Farbkombination hat mir sehr gut gefallen. / © NextPit

Ich weiß, man sieht nicht viel, aber Kenner werden diese Farbe sicher direkt erkennen. Soweit ich weiß ist diese Mischung als Lila und Gold bisher nämlich bei keinem anderen Handy zum Einsatz gekommen.

Welches Handy hat solche Farben? Samsung Galaxy S21+

Asus ROG Phone 5

Nokia 5.4 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 4: Ein ganz besonderes Audio-Gadget

Noch niemals zuvor habe ich über das telefoniert, was Ihr auf dem folgenden Foto sehen werdet – dabei habe ich schon über die ulkigsten Dingen kommuniziert: Autos, Mützen und sogar Smartwatches!

Tipp: Auf der Lasche seht Ihr einen Teil des Namens / © NextPit

Doch auf diesem Bild seht Ihr ein wenig verschwommen die Hülle einer ... Ach stimmt, Ihr müsst das ja selbst erraten. Ein großer Hinweis ist natürlich das Namensschild auf der kleinen rosa Lasche.

Welches komische Gadget ist das bitte? Apple AirPods Max

Flora Telefoniergabel

Fauna Audio Glasses (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 5: 5G, aber mit welchem Handy?

Passend zu Bild Nummer Fünf habe ich Euch ein GGGGG-Handy herausgesucht. Oder schreibt man das gar nicht so? Der Hersteller des nächsten Smartphones nimmt auf jeden Fall die Abkürzung und zeichnet das Handy mit 5G aus. Die Buchstaben links könnten Euch einen weiteren Hinweis geben.

5G = GGGGG / © NextPit

Richtig, es ist das omi 5G! Damit sind Rentnerinnen nun auch 5G-kompatibel und in der Zukunft angekommen. Aber ich schweife ab, hier geht's zum Umfrage:

Welches GGGGG-Handy ist auf dem Bild zu sehen? Xiaomi Mi 11

Apple iPhone 12 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 9T (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 6: Im Sande verlaufen oder ein spannendes Device?

Okay, kommen wir zum vielleicht schwierigsten Bild in unserem Fotoquiz! Denn hätte ich Euch hier nur die Wellenform auf der Rückseite gezeigt, hättet Ihr womöglich nicht einmal gewusst, dass es sich um ein Handy handelt. Daher habe ich noch einen Teil des Logos mit aufgenommen.

Bei dieser Rückseite vermisse ich fast die Flensburger Förde! / © NextPit

Ob sich der Kauf des Handys lohnt, findet Camila aktuell heraus! Dabei hat der Hersteller, dessen Logo Ihr seht, eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde. Was meint Ihr?

Welches Handy hat eine solche Rückseite? Samsung Galaxy A52

Realme 8 Pro

Motorola Moto G10 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 7: Könige des Rückseiten-Brandings

Wo wir schon bei auffälligen Rückseiten sind! Das nächste Handy in unserem Fotoquiz können wir glaube ich getrost als den Champion des Rückseiten-Brandings krönen! Denn hier seht Ihr den Herstellernamen mehr als deutlich.

Ziemlicher Klopper, dieser Schriftzug! / © NextPit

Natürlich habe ich Euch aber nicht den Herstellernamen, sondern dessen Marketing-Claim herausgeschnitten. Schaut Ihr regelmäßig auf der NextPit-Startseite vorbei, ist Euch dieser Satz aber sicher schon ins Auge gestoßen.

Welches Handy hat diesen Marketing-Claim? Realme 8 Pro

Motorola Moto G10

Xiaomi Mi Mix Fold (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 8: Mini-Robot oder In-Ear-Kopfhörer?

Das nächste Device hat Casi für Euch getestet und dabei bin ich mir selbst nicht mehr sicher, ob er mit einem Mini-Roboter durch Dortmund gelaufen ist oder bei seinen abendlichen NextFit-Laufrunden Tanzeinlagen eingelegt hat. Als regelmäßiger NextPit-Leser werdet Ihr es aber bestimmt wissen.

Stiel mit Stil – welches Gerät nutzt solche Stängel? / © NextPit

Denn einige von Euch konnten dieses Gadget selbst ausprobieren und haben sich im Forum darüber ausgetauscht. Wisst Ihr also nicht weiter, findet Ihr die Antwort auf dieses digitale Osterei eventuell im Forum!

Was seht Ihr auf diesem Bild? Die Oppo Enco X

Den Standfuß einer Mini-Drohne

Casi, nachdem er abends spazieren war (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 9: Ein ziemlich ikonischer Schalter

Okay, diesen Punkt schenke ich Euch mal einfach! Denn in der Android-Welt gibt es nur einen Hersteller, der konsequent an einem Stummschalt-Schalter festhält. Na, wer ist es?

Laut, leise, ganz leise – welcher Hersteller hat so einen Schalter? / © NextPit

Sicher wisst Ihr es! Falls nicht, achtet mal auf die Farbe des Hintergrundes und schaut nach, welche Antworten Ihr so in diesem Quiz verteilt habt!

Welches Android-Handy kommt mit Stummschalter? Apple iPhone 12 Mini

OnePlus 9

Nubia RedMagic 6 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bild 10: Hier seht Ihr kein iPhone

Nun sind wir beim letzten Bild angelangt und ich verrate Euch, das hier ist kein iPhone! Auch wenn die Kamera auf der Rückseite der des iPhone 12 Pro sehr ähnlich ist, handelt es sich um ein Android-Handy.

iPhone nur Rückwärts oder was ist das hier? / © NextPit

Die obere linke Kamera ist dabei etwas besonderes und der äußere Ring leuchtet bei Aufnahmen. Naja, jetzt wisst Ihr es wahrscheinlich schon, aber stimmt bitte trotzdem ab!

Welches Handy hat dieses Kameramodul? Huawei P50 Pro

Samsung Galaxy A72

Oppo Find X3 Pro (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Und somit habt Ihr auch die letzte Abstimmrunde hinter Euch gebracht! Ich bin stolz auf Euch und hoffe, Ihr hattet ein wenig Spaß. Falls nicht, könnt Ihr jetzt zumindest die Ergebnisse sehen und dann vielleicht mit Eurem Top-Score in den Kommentaren angeben!

Schreibt gerne unterhalb dieses Artikels, wie viele der zehn Bilder Ihr richtig erraten habt. Aber nicht lügen, das wäre ja gar nicht osterfeiertagsmäßig!