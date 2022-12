Freenet-Top-Deal: Unbegrenztes Datenvolumen von o2 für 14,99 €!

Es ist mal wieder soweit und Freenet bietet einen ganz besonderen Tarif im 4G-Netz der Teléfonica an. Aktuell könnt Ihr Euch den "Unlimited Smart" von o2 sichern, bei dem Ihr über unbegrenztes Datenvolumen verfügt. Dafür zahlt Ihr monatlich gerade einmal 14,99 Euro und könnt den Tarif sogar monatlich kündigen. Ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Ihr habt ein neues Smartphone, seid viel unterwegs und surft zum Zeitvertreib gerne im Internet? Dann solltet Ihr Euch diesen Freenet-Deal besser einmal genauer anschauen. Denn hier könnt Ihr Euch aktuell einen Mobilfunktarif der Firma o2 sichern und müsst nicht mal auf Euren Datenverbrauch achten. Solche Angebote sind ziemlich rar, weshalb Ihr Euch beeilen solltet, da der Tarif jederzeit wieder verschwinden kann.

Ihr surft hier im Netz der Teléfonica mit maximal 10 MBit/s. Was das Ganze aber deutlich spannender macht, ist die Tatsache, dass der Tarif keine Mindestlaufzeit von zwei Jahren hat, wie es bei solchen Tarifen üblich ist. Ihr müsst den Vertrag allerdings einen Monat lang laufen lassen und könnt anschließend mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Laufzeitende wieder kündigen.

Lohnt sich das Tarif-Angebot von Freenet?

Auch wenn ich den Spannungsbogen aus Dramen und Romanen liebe, gebe ich Euch hier bereits die Antwort: ja, das Angebot lohnt sich definitiv. Einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen in einem der besten Netze Deutschlands kostet Euch in der Regel mindestens 29,99 Euro im Monat. Wollt Ihr nun noch die selbe Bandbreite, die Ihr in diesem Deal erhaltet, müsst Ihr noch einmal 10 Euro drauf rechnen. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr alle wichtigen Details.

o2 Unlimited Smart Übersicht Eigenschaft o2 Unlimited Smart Datenvolumen unbegrenzt Bandbreite Max. 10 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Gebühr 14,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten (nach 24 Monaten) 399,75 Euro Zum Angebot!

Um Euch den Vergleich etwas zu vereinfachen, haben wir die Gesamtkosten für 24 Monate in der Tabelle errechnet. Selbst ein Tarif mit begrenztem Datenvolumen ist häufig deutlich teurer.

Natürlich müsst Ihr bei diesem Tarif einige Abstriche machen. So sind maximal 10 MBit/s im Download doch recht langsam und Ihr könnt damit sicherlich nicht unbedingt die "Herr der Ringe"-Trilogie in Full-HD streamen. Außerdem fehlt Euch hier 5G und auch wenn Ihr Euch im Netz der Teléfonica befindet, heißt Euer Anbieter weiterhin Freenet. Macht Euch das allerdings nichts aus, ist der Deal definitiv Gold wert.

