Wenn Ihr also schon länger mit einem Saugwischer geliebäugelt habt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit: Einige Modelle gibt es mit bis zu 47 Prozent Rabatt! Doch aufgepasst – die Aktion läuft nur bis zum 31. März. Wir haben die besten Angebote für Euch herausgesucht, damit Ihr schnell das passende Modell findet.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 – Kompakt, leistungsstark und selbstreinigend

Mit dem FLOOR ONE STRETCH S6 bekommt Ihr einen smarten Nass- und Trockensauger, der sich auf nur 13 cm Höhe zusammenklappen lässt – perfekt für schwer zugängliche Stellen wie unter dem Bett oder Schränken. Dank des 3-Kammer-Schmutzwasser-Trennsystems werden feste Partikel, Flüssigkeiten und Luft zudem effizient getrennt.

Die integrierte iLoop-Sensor-Technologie erkennt den Grad der Verschmutzung und passt automatisch die Saugleistung und Wasserzufuhr an. Alternativ könnt Ihr zwischen drei Reinigungsmodi wählen. Mit einer Akkulaufzeit von 40 Minuten schafft Ihr auch große Flächen in einem Durchgang. Und das Beste? Nach dem Putzen reinigt sich das Gerät mit 70 Grad heißem Wasser selbst – für eine hygienisch saubere Bürstenrolle. Bei Amazon kommt Ihr jetzt für 399 Euro statt 599 Euro an das Gerät, wodurch Ihr Euch 33 Prozent vom UVP spart.

FLOOR ONE S5 – Bewährte Leistung zum kleineren Preis

Ihr wollt lieber ein bisschen Geld sparen, aber nicht auf smarte Reinigung verzichten? Dann könnte der FLOOR ONE S5 die richtige Wahl sein. Dieses Modell eignet sich für Hartböden und erkennt dank Sensorik automatisch, wie stark verschmutzt die Fläche ist.

Seine Bürstenwalze reinigt präzise entlang von Sockelleisten und Wänden – Nacharbeiten per Hand ist also nicht nötig. Zudem sorgt das Dual-Tank-System dafür, dass Schmutz- und Frischwasser stets getrennt bleiben. Mit 35 Minuten Akkulaufzeit und einem übersichtlichen Display habt Ihr volle Kontrolle über den Reinigungsvorgang. Und auch hier ist eine praktische Selbstreinigungsfunktion verbaut. Dieses Modell ist jetzt ordentlich reduziert. Mit 48 Prozent Rabatt gehört der S5 für 269 Euro statt 519 Euro Euch.

Der One S5 ist obendrein in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

S5 Extreme* – Wahlweise mit reiner Saugfunktion ohne Wischen. Jetzt für 299 Euro statt 569 Euro (47 Prozent Rabatt) – erhältlich bei MediaMarkt.

S5 Combo Plus* – Lässt sich in einen Handstaubsauger umwandeln, ideal für Möbel oder das Auto. Die Akkulaufzeit beträgt hier 22 Minuten. Jetzt für 299 Euro statt 519 Euro (42 Prozent Rabatt) – erhältlich bei Otto.

Noch mehr Tineco-Angebote im März

Neben diesen Top-Deals gibt es noch weitere Schnäppchen bei Tineco – aber nur bis zum 31. März. Sichert Euch jetzt Eure Wunschmodelle und macht den Frühjahrsputz zum Kinderspiel.

Nutzt Ihr einen Saugwischer von Tineco? Welches Modell spricht Euch am meisten an? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Tineco und nextpit entstanden. Diese Kooperation hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.