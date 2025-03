Es ist Shopping-Zeit! Denn das erste große Deal-Event des Jahres steht bereit und in wenigen Tagen bietet Amazon Euch wieder Rabatte auf unzählige Produkte. Damit ist allerdings nicht der Prime Day 2025 gemeint, sondern die Frühlingsangebote. Welche Angebote Euch erwarten und warum das Shopping-Event sich für noch mehr Menschen lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Normalerweise zählen die Amazon Prime Days zu den beliebtesten Spar-Festen im Internet. Bereits seit 2023 veranstaltet der Versandriese allerdings auch die Osterangebote, die mittlerweile auf den Namen Frühlingsangebote* hören. Wie schon beim Prime Day erwarten Euch hier zahlreiche Rabattaktionen, bei denen Ihr Geld sparen könnt. Damit Ihr hier nicht den Überblick verliert, könnt Ihr mit einem Klick auf einen der folgenden Links zu Eurem Wunsch-Thema in diesem Artikel springen.

Affiliate Angebot Frühlingsangebote Entdeckt unzählige Produkte mit starken Rabatten!

Die alles entscheidende Frage ist natürlich: Wann beginnt der ganze Spaß überhaupt? Der Startschuss fällt am 25. März. Anschließend habt Ihr die Möglichkeit bis zum 31. März ordentlich Rabatte abzusahnen. Wie schon am Black Friday oder Prime Day bietet Amazon allerdings bereits jetzt die ersten richtig spannenden Angebote. Welche das sind, erfahrt Ihr etwas später im Artikel.

Im letzten Jahr besonders beliebt: Gaming-Laptops von Asus! / © Asus / Collage: nextpit

Ein entscheidender Vorteil der Frühlingsangebote ist, dass Ihr keine Prime-Mitgliedschaft benötigt, um die Angebote wahrzunehmen. Dadurch entgehen Euch zwar die entsprechenden Vorteile – Rabatte könnt Ihr aber dennoch absahnen. Möchtet Ihr das Spar-Festival dennoch ohne zusätzliche Versandkosten und schneller Lieferung genießen, könnt Ihr ein Probe-Abonnement für Amazon Prime* abschließen. Dann stehen Euch die Vorzüge 30 Tage lang zur Verfügung, ohne einen Cent zu zahlen. Denkt hier lediglich an die fristgerechte Kündigung.

Der Survival-Guide zum Spar-Event

Mittlerweile obligatorisch, doch unerlässlich: Der Survival-Guide zum Spar-Event von nextpit. Mit Eurer Hilfe haben wir einige Punkte zusammengefasst, auf die Ihr vor und während des Events besonders achten solltet. Diese Liste wird ständig verfeinert, damit Ihr die Frühlingsangebote, Prime Days oder den Black Friday bestmöglich nutzen könnt. Fällt Euch noch mehr ein? Dann ab in die Kommentare damit!

Die richtige Auswahl: Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur.

Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur. Wunschlisten erstellen: Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon habt Ihr die Möglichkeit, einen Wunschzettel in Eurem Konto anzulegen. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt.

Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon habt Ihr die Möglichkeit, einen Wunschzettel in Eurem Konto anzulegen. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Preisverläufe vorab checken: Habt Ihr den ersten Punkt bereits verfolgt, lohnt es sich, bereits jetzt den Preisvergleich im Auge zu behalten. Nutzt dafür Seiten wie idealo oder guenstiger.de, um Euch ein Bild des aktuellen Marktpreises zu machen. Zusätzlich könnt Ihr die Browser-Erweiterung "Keepa" nutzen. Diese gibt Euch auf der Amazon-Produktseite den bisherigen Preisverlauf beim Versandriesen aus.

Direkt zu den Frühlingsangeboten!

Wichtige Tipps während des Deal-Events:

Schnell sein lohnt sich: Die Frühlingsangebote laufen zwar deutlich länger als die Prime Days, allerdings bedeutet das nicht, dass Euer Wunschgerät auch die volle Aktionsdauer im Angebot ist. In der Regel gibt es nur eine bestimmte Stückzahl von Produkten zum Angebotspreis, wodurch Ihr Euch also besser beeilen solltet, falls Ihr Euch bei einem Deal sicher seid.

Die Frühlingsangebote laufen zwar deutlich länger als die Prime Days, allerdings bedeutet das nicht, dass Euer Wunschgerät auch die volle Aktionsdauer im Angebot ist. In der Regel gibt es nur eine bestimmte Stückzahl von Produkten zum Angebotspreis, wodurch Ihr Euch also besser beeilen solltet, falls Ihr Euch bei einem Deal sicher seid. Nicht ärgern: Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Wie erwähnt sind viele Artikel nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Häufig ziehen andere Händler mit Amazon mit, wodurch Ihr im Netz weitere spannende Deals finden könnt.

Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Wie erwähnt sind viele Artikel nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Häufig ziehen andere Händler mit Amazon mit, wodurch Ihr im Netz weitere spannende Deals finden könnt. Vorsicht mit Bewertungen: Was noch am Black Friday als gutes Hilfsmittel dient, ist bei den Frühlingsangeboten eher eine trügerische Falle. Bewertungen bei Amazon sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir es uns wünschen würden. Hier empfiehlt sich eine kurze Recherche im Internet (oder auf nextpit) zu Eurem Wunsch-Gerät.

Was noch am Black Friday als gutes Hilfsmittel dient, ist bei den Frühlingsangeboten eher eine trügerische Falle. Bewertungen bei Amazon sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir es uns wünschen würden. Hier empfiehlt sich eine kurze Recherche im Internet (oder auf nextpit) zu Eurem Wunsch-Gerät. Nach dem Prime Day sparen: Häufig bleiben Geräte übrig und Ihr könnt auch nach den Frühlingsangeboten die letzten Bestände zu reduzierten Preisen aufkaufen. Schaut also auch einige Tage später in diesen Artikel, denn dann präsentieren wir Euch die weiterhin interessantesten Angebote.

Hoffentlich helfen Euch diese Tipps weiter, echte Schnäppchen zu ergattern. Bedenkt allerdings, dass es sich hier um das erste Event dieser Art handelt. Bis wir im November mit dem Black Friday den Höhepunkt erreichen, vergeht noch einige Zeit und uns dürfte noch mindestens ein Prime Day erwarten.

Achtet vor allem bei neuerer Technik, wie aktuellen Flaggschiff-Smartphones oder Laptops auf die Preisvergleiche. Häufig wird hier mit immensen Rabatten gelockt – während die Angebote selbst durchaus zu Wünschen übrig lassen.

Amazon und die Differenz-Erstattung

Kauft Ihr ein Gerät etwas zu überhastet und seht dann, dass Amazon den Preis noch einmal senkt, müsst Ihr Euch keine Gedanken machen. In der Vergangenheit konntet Ihr nämlich von der Differenz-Erstattung profitieren. In der Regel wird Euch der überschüssige Betrag dann ganz einfach und automatisch auf Euer gewähltes Zahlungsmittel zurückerstattet. Sollte dies nicht passieren, könnt Ihr den Kundensupport auch anschreiben.

Bisher hat sich Amazon noch nicht dazu geäußert, ob diese Möglichkeit auch in 2025 besteht. Bedenkt zudem, dass die Differenz-Erstattung nur für einen kurzen Zeitraum nach dem Event gilt. Sobald wir mehr wissen, updaten wir diesen Abschnitt des Artikels noch einmal.

Jetzt schon sparen: Diese Deals lohnen sich noch vor den Frühlingsangeboten

Bereits jetzt könnt Ihr Euch die ersten Angebote unter den Nagel reißen. Zum Deal-Event findet Ihr an dieser Stelle zwar deutlich mehr Deals, allerdings senkt Amazon bereits jetzt eine Vielzahl von Preisen. Vor allem Amazon-Geräte, wie Amazon Echo (Bestenliste) oder Smart-Home-Produkte von Blink, sind schon deutlich günstiger erhältlich.

Ebenfalls bei Amazon: Samsung Galaxy Watch Ultra zum Bestpreis

Ebenfalls an Bord sind die beliebten Testprogramme von Audible und Amazon Music. Ersterer bietet hierfür zwei Probe-Abonnements an. Möchtet Ihr Audible testen*, könnt Ihr entweder 30 Tage kostenlos durch das Angebot stöbern oder zahlt drei Monate lang nur 0,99 Euro. Nach Ablauf der jeweiligen Testzeiträume werden allerdings wieder 9,95 Euro monatlich fällig. Amazon Music hingegen verlängert das kostenfreie Probe-Abo* auf 3 Monate.

Eine Auswahl der aktuell besten Angebote haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt. Neben dem Amazon-Deal-Preis haben wir Euch das nächstbeste Angebot im Netz ebenfalls herausgesucht. Bei den folgenden Deals handelt es sich um derzeitige Bestpreise, die es teilweise noch nicht gab. Sicher ist, dass Ihr die Geräte jetzt bei keinem anderen Händler günstiger bekommt.

Affiliate Angebot soundcore Boom 2 Plus

Affiliate Angebot Dreame L10s Pro Ultra Heat

Affiliate Angebot Sonos Beam (Gen 2)

Affiliate Angebot eufy Security SoloCam S340

Affiliate Angebot eufy Security eufyCam 2C

Affiliate Angebot Hisense 43E7NQ

Affiliate Angebot TP-Link RE330 WLAN-Repeater

Affiliate Angebot soundcore Space One

Affiliate Angebot Anker 763 Charger (Nano II)

Affiliate Angebot Anker Soundcore Sleep A20

Affiliate Angebot Amazon Fire HD 10 (2023)

Affiliate Angebot Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router (2er-Set)

Affiliate Angebot Blink Outdoor

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Tarifvergleich

Affiliate Angebot Oura Ring Horizon

Affiliate Angebot Nothing Phone (2a)

Affiliate Angebot Shark Detect Clean & Empty

Affiliate Angebot Baseus Bowie MC1

Affiliate Angebot Ring Intercom + Echo Pop

Affiliate Angebot Elgato Stream Deck MK.2

Nur noch wenige Tage bis zum Frühlingsfest

Natürlich gibt es bei Amazon aktuell noch deutlich mehr Angebote, als wir Euch in diesen Artikel gepackt haben. Falls Ihr einen Deal vermisst, teilt ihn uns doch in den Kommentaren mit! Auffällig ist, dass bereits viele Händler bei den derzeitigen Deals mitgezogen sind. So ist Amazon nicht alleine mit seinem Bestpreis. Dennoch werden die Angebote sich zum 25. März noch einmal ändern. Alle Deals, die Ihr aktuell bei Amazon erhaltet und bei denen Ihr ein "Frühlingsangebote"-Banner über dem Preis seht, werden jedoch nicht mehr günstiger. Wir freuen uns auf das Spar-Event* und werden Euch mit täglichen Deals und Updates auf diesem Artikel über spannende Angebote auf dem Laufenden halten.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Werdet Ihr die Frühlingsangebote nutzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!