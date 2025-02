Das o2-Angebot ist zeitlich begrenzt und nur bis zum 18. Februar verfügbar. Wer sich bis dahin entscheidet, erhält das iPhone 16 und ein MacBook Air 13 in Kombination mit dem o2 Unlimited on Demand Tarif zu einem attraktiven Gesamtpreis. Da beide Geräte von Apple stammen, arbeiten sie optimal zusammen. Gleichzeitig sorgt der Tarif dafür, dass Ihr ohne Einschränkungen im Netz surfen könnt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Jetzt mit MacBook Air im Knaller-Deal!

Zwei Top-Geräte mit vielseitigen Möglichkeiten

Dieses Angebot eignet sich nicht nur, wenn Ihr selbst ein Upgrade für Euer Smartphone oder Euren Laptop sucht – es bietet auch die Möglichkeit, eines der beiden Geräte weiterzugeben. Wer also beispielsweise nur ein neues iPhone (Bestenliste) braucht, kann das MacBook Air an einen Partner oder ein Familienmitglied weiterreichen – oder es etwa anschließend verkaufen.

Sowohl das iPhone 16 als auch das MacBook Air gehören zu den leistungsstärksten Geräten auf dem Markt. Sie bieten eine erstklassige Performance und erfüllen sämtliche Anforderungen für den Alltag, sei es beim Arbeiten, Streamen oder für Social Media. Durch das perfekt abgestimmte Apple-Ökosystem harmonieren die Geräte ebenfalls ideal miteinander. Ausführliche Tests und Bewertungen zu beiden Produkten gibt es hier:

o2 Unlimited on Demand – unbegrenzt surfen mit einer Besonderheit

Neben den beiden Geräten beinhaltet das Bundle den Tarif "o2 Unlimited on Demand". Täglich stehen Euch hier 10 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung. Sollte das Volumen verbraucht sein, lassen sich kostenfrei 2 GB per SMS nachbuchen – und das beliebig oft. Dadurch steht Euch praktisch unbegrenzt mobiles Internet zur Verfügung. Am nächsten Kalendertag gibt es dann automatisch wieder neue 10 GB für die weitere Nutzung.

Zum Vergleich: Mit 10 GB lässt sich problemlos etwa 10 Stunden lang HD-Videostreaming genießen oder bis zu 50 Stunden Social Media nutzen. Die Verbindung erfolgt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz, und eine Telefon- & SMS-Flatrate ist ebenfalls enthalten.

Kosten und Vertragslaufzeit

Für das Bundle aus iPhone 16, MacBook Air 13* und o2-Tarif fällt ein einmaliger Gerätepreis von lediglich 1 Euro an, während die monatliche Gebühr bei 94,99 Euro liegt. Die Anschlussgebühr entfällt allerdings. Wichtig zu wissen: Die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate, erst danach ist ein Wechsel möglich. Da das Angebot nur noch bis zum 18. Februar läuft, solltet Ihr bei Interesse nicht zu lange warten.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und o2. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.