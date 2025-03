Obwohl sich die Apple Watch mit einem größeren Display und einem schlankeren Design weiterentwickelt hat, ist ihr Aussehen seit Jahren weitgehend unverändert geblieben. Apple hat sich in erster Linie auf die Einführung neuer Software-Tricks konzentriert, anstatt drastische Änderungen am Äußeren vorzunehmen. Ein neuer Bericht deutet jedoch darauf hin, dass Apple für die nächste Generation seiner Smartwatches eine große Veränderung plant - die Einführung einer eingebauten Kamera.

Im aktuellen Power On Newsletter berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple an der Integration von Kameras in zukünftige Apple Watch Series und Watch Ultra Modelle arbeitet. Laut Gurman wird diese Änderung voraussichtlich im Jahr 2027 kommen, nach zwei weiteren Produktgenerationen, wenn Apple seinen jährlichen Veröffentlichungszyklus beibehält.

Es wird erwartet, dass die Platzierung der Kamera zwischen der Apple Watch Series und der Watch Ultra (2. Generation) variiert. Gurman vermutet, dass die Standard Apple Watch eine in das Display eingebettete Kamera haben könnte, wobei unklar ist, ob dies durch ein Loch oder eine Aussparung geschehen würde. Bei der Watch Ultra soll sich die Kamera auf der rechten Seite befinden, neben der Digital Crown und dem physischen Knopf. Aber was ist der Grund für diesen Zusatz?

Warum sollte Apple eine Kamera in die Apple Watch einbauen?

Es scheint, dass Apple seine Wearables mit Funktionen der Apple Intelligence ausstatten möchte. Anstatt für FaceTime-Anrufe verwendet zu werden, könnte die Kamera der Apple Watch ermöglichen, Objekte und die Umgebung zu scannen, ähnlich wie die KI-gestützte Funktion Visual Intelligence, die unter anderem im iPhone 15 Pro (Test) und iPhone 16 (Test) zu finden ist. Damit könnten Nutzer/innen Bilder aufnehmen und auf der Grundlage des Bildinhalts Einblicke oder Hilfe aus dem Web oder von Chatbots erhalten.

iOS 18 bringt Visual Intelligence auf das iPhone, die stark an Google Lens erinnert. / © Apple,

Neben den KI-gestützten Funktionen könnte die integrierte Kamera auch die Gesundheits- und Tracking-Funktionen verbessern. So könnte sie zum Beispiel die automatische Trainingserkennung verbessern, indem sie die Umgebung analysiert. Außerdem könnte sie das Gesicht des Nutzers/der Nutzerin scannen, um Anzeichen von körperlichem Stress oder Müdigkeit zu erkennen. Ein Authentifizierungssystem im Stil von Face ID ist eine weitere mögliche Anwendung.

AirPods mit Kameras?

Apple bleibt nicht bei der Apple Watch stehen - Gurman bekräftigt, dass das Unternehmen auch an Kameras für die AirPods arbeitet. Das Ziel ist es, das Wellness-Tracking zu verbessern und möglicherweise neue gesundheitsbezogene Funktionen hinzuzufügen. Die mit einer Kamera ausgestatteten AirPods werden voraussichtlich im Jahr 2027 zusammen mit der kamerafähigen Apple Watch auf den Markt kommen.

Was haltet ihr davon, dass Apple eine Kamera in die Apple Watch einbaut? Fändet ihr sie nützlich oder sollte sich Apple lieber darauf konzentrieren, die Akkulaufzeit und andere wichtige Funktionen zu verbessern? Wir würden uns freuen, deine Meinung in den Kommentaren zu hören!