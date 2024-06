Am heutigen 14. Juni um 21:00 Uhr ist es endlich soweit — das wohl größte Sport-Event des Jahres startet. Viele Fußballfans fiebern seit Monaten auf die EM 2024 hin, bei der unter anderem Cristiano Ronaldo sein letztes großes Turnier spielen dürfte. Wollt Ihr keines der Spiele verpassen, bietet die Telekom mit MagentaTV als einziger Anbieter alle Partien live an. Grund genug also, sich das Angebot einmal näher anzuschauen.