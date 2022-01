Galaxy A52 für 299 Euro: Heißbegehrter Midranger zum Top-Preis im Netz

Auf der Suche nach einem günstigen Handy mit langer Update-Gewährleistung? Dann schaut Euch das Samsung Galaxy A52 einmal an, das es bei MediaMarkt und Saturn derzeit für nur 299 Euro gibt. Ein echt gute Preis für den Midranger, der am Black Friday weg ging, wie warme Semmeln. Was Ihr von dem Handy erwarten könnt und ob sich der Kauf lohnt, lest Ihr nachfolgend.

Media Markt & Saturn bieten das Samsung Galaxy A52 für 299 Euro an

A52 zählt nach wie vor zu einem der besten Mittelklasse-Smartphones

Highlights: 4 Jahre Sicherheits-Updates und Kamera mit Bildstabilisierung