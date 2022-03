Heißeste Midranger: Neue Galaxy-A-Serie ab 15 Uhr im Live-Stream zu sehen

Samsung wird heute um 15 Uhr neue Smartphones zeigen! Beim Galaxy-Awesome-Event konzentriert sich der Hersteller voraussichtlich auf das Galaxy A53 und das Galaxy A33 . Und damit auf die Serie an Smartphones, die aufgrund ihrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis besonders interessant ist. Seid Ihr dabei? Wir bringen Euch direkt zum Live-Stream!

NEXT PIT TV

Samsung lässt im Jahr 2022 nicht locker und stellt schon wieder neue Smartphones vor! Nachdem der Hersteller bereits seine neuen Flaggschiffe präsentiert hat , geht es am 17. März 2022 um die günstigere Galaxy-A-Serie. Dabei erwarten uns voraussichtlich das Galaxy A53, das Galaxy A33 und auch ein Galaxy A73 mit größerem Display und Telekamera sollte auf dem Plan stehen.

Die Unterschiede zwischen Galaxy S und Galaxy A werden dabei immer nichtiger. Und eventuell nimmt Samsung seine neuen Smartphones direkt in die zusätzliche Garantieverlängerung auf, die Käufer der S22-Serie genießen. Ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis also für die Midranger? Ab 15 Uhr erfahren wir es genau!

Gerüchte vermuten: Keine großen Überraschungen

In den vergangenen Wochen gab es bereits viele Gerüchte zum Galaxy A53, das wohl auch in diesem Jahr das beliebteste Modell sein wird. Auf unserer Gerüchte-Sonderseite zum A53 stehen die Zeichen ganz auf 6,5 Zoll mit 120 Hertz, einem 5.000-Milliamperestunden-Akku und eine Kamera mit 64 Megapixeln. Allerdings könnte Samsung die Ladegeräte der neuen Mittelklasse-Smartphones weglassen.

Das Galaxy A52 5G war in letztem Jahr eines der besten Mittelklasse-Handys! / © NextPit

Bewahrheiten sich die Gerüchte im Vorfeld, wird es heute um 15 Uhr keine großen Überraschungen geben. Allerdings lässt sich aus den Spekulationen ableiten, dass Samsung auf ein LTE-Modell verzichten könnte – und dadurch könnte sich das Preis-Leistungs-Verhältnis der A-Serie noch einmal verbessern.

Also: Was erwartet Ihr von Samsungs neuen Smartphones? Plant Ihr, Euch eines der Modelle zu kaufen? Teilt es mir in den Kommentaren mit!