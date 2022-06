Galaxy A53 für jeden erschwinglich: Neuer Bestpreis im MediaMarkt-Tarif

Aktuell könnt Ihr bei Media Markt das Samsung Galaxy A53 mit einem Super-Select-Tarif zum bisherigen Spitzenpreis bekommen. Aber Ihr solltet Euch beeilen, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 19. Juni. Alle Infos zum Deal findet Ihr in unserem Tarif-Check.

Handyverträge rechnen sich auf lange Sicht nur selten, wenn man die Gesamtkosten zusammenrechnet. Sichert Ihr Euch das Samsung Galaxy A53 bei MediaMarkt, zahlt Ihr in den nächsten zwei Jahren aber weniger als der aktuelle Bestpreis im Netz. Dadurch wird der Super-Select-Vertrag also sogar dann lohnenswert, wenn Ihr gar keinen neuen Handyvertrag braucht!

Das Samsung-Handy bietet ein sehr gutes Display, eine solide Kameraqualität und eine besonders lange Gewährleistung für Updates. Denn Samsung sichert Euch beim Kauf Sicherheits-Updates für die nächsten fünf Jahre zu – so könnt Ihr das Smartphone entweder lange selbst behalten, oder an Freunde oder Eure Kinder weitergeben.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Media Markt?

Neben dem Mittelklasse-Smartphone bekommt Ihr bei dem Deal von Media Markt noch den hauseigenen Super Select-Tarif obendrauf. Für diesen zahlt Ihr lediglich 9,99 Euro im Monat. Durch eine aktuelle Aktion erhaltet Ihr hierbei die doppelte Menge an monatlichen Datenvolumen für die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Das bedeutet, Ihr könnt 6 GB Inklusivvolumen nutzen, statt 3 GB. Dabei befindet Ihr Euch im Netz der Teléfonica.

SuperSelect-Übersicht Eigenschaft Samsung Galaxy A53 + Super Select S Datenvolumen 3 GB + 3 GB Bandbreite max. 50 MBit/s Allnet-Flat? Ja 5G? - Mindestlaufzeit 24 Monate Einmaliger Gerätepreis 1,00 Euro Versandkosten 3,95 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro Monatliche Kosten 9,99 Euro Gesamtkosten 274,74 Euro Zum Angebot

Somit zahlt Ihr nach 24 Monaten gerade einmal 274,74 Euro für das Smartphone mit dem passenden Vertrag. Aktuell zahlt Ihr für das Gerät laut Preisvergleich mindestens 310 Euro, was das Angebot von Media Markt zu interessant macht. Sollte Euch zudem das Datenvolumen nicht reichen, könnt Ihr dieses für 4,99 Euro um 1 GB im Monat erhöhen.

Ob nun als Haupt-Gerät oder nur Zweithandy. Das Angebot von Media Markt ist definitiv einen Blick wert. Denn so günstig dürftet Ihr das A53 nicht so schnell wieder sehen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, dass die A-Serie auch in diesem Jahr so große Erfolge feiern kann?