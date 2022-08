Galaxy Foldables: Darum könnte Samsung die Namen ändern

Die Leaks und Gerüchte reißen gar nicht ab, so kurz vor dem Unpacked-Event von Samsung am 10. August. Meistens geht es dabei um die Foldables Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4. Jetzt behauptet der Leaker SnoopyTech auf Twitter, dass sich ein kleines, aber feines Detail bei beiden Geräten ändern könnte:

Samsung Electronics tries to get rid of the "Z" letter in their folding phone series. Starting with Flip/Fold 4, the letter won't be printed on the boxes anymore. That's because Russian military is using the letter.