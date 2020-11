Galaxy Note ringt um Existenz: Macht Samsung wirklich Schluss?

Während es sich vor einigen Monaten noch um Gerüchte ging, laut denen das Galaxy S21 angeblich mit dem S Pen kompatibel sein wird, folgen nun Details, die die Zukunft des Galaxy Note weiter in Frage stellen. Der bei Twitter aktive Leaker „Ice universe“ schrieb etwa, dass es derzeit keine Informationen zur Entwicklung der Note-21-Serie gebe.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg