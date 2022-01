Galaxy S21 FE bei Vodafone: 6 Monate Rabatt satt & gratis Galaxy Buds 2!

Das neue Galaxy S21 FE ist ganz frisch auf dem Markt. Wie auch schon bei anderen Anbietern legt auch Vodafone kostenlos ein Paar der Samsung Galaxy Buds 2 oben drauf. Spannend wird der Deal aber hauptsächlich dadurch, dass Ihr von einer vergünstigten Grundgebühr profitiert. Ein halbes Jahr lang zahlt Ihr nämlich nur 20 Euro monatlich!

Wir haben Euch das Samsung Galaxy S21 FE bereits vorgestellt, falls Ihr Euch erst noch informieren möchtet, was das Gerät auf dem Kasten hat. Highlights sind zweifellos der Snapdragon 888 sowie die Telekamera mit optischem Zoom. Auf dem freien Markt kostet das S21 FE nach UVP 749 Euro – und wir finden jetzt heraus, ob Ihr das Device lieber mit dem Vodafone GigaDeal kaufen solltet.

Galaxy S21 FE im Galaxy-Buds-2-Bundle bei Vodafone

Vorab: Der GigaDeal gilt nur noch bis zum 26. Januar, allzu viel Bedenkzeit solltet Ihr Euch also nicht lassen. Zunächst einmal zu den einmaligen Kosten: Für das Galaxy S21 FE müsst Ihr lediglich 1 Euro vorab anzahlen müsst, wozu sich allerdings ein Anschlusspreis von 39,99 Euro gesellt.

Entscheidet Ihr Euch für einen der Red- oder Young-Tarife, wird im Rahmen der Aktion die monatliche Gebühr deutlich gesenkt. Konkret bedeutet das, dass Ihr im ersten halben Jahr lediglich 20 Euro Grundgebühr bezahlt, danach werden dann wieder die üblichen Gebühren fällig für die weiteren 18 Monate.

Fällt Eure Wahl beispielsweise auf den "Young S"-Tarif mit 10 GB Volumen, werden also zunächst 20 Euro monatlich fällig. Ab dem siebten Monat landet Ihr dann bei 44,99 Euro monatlich. Daraus ergeben sich über 24 Monate Gesamtkosten von 970,81 Euro – beziehungsweise 40,45 Euro, wenn man es auf den Monat umlegt.

Ausgehend davon, wie die aktuellen Tiefstpreise für das Galaxy S21 FE und die Galaxy Buds 2 (736 € fürs Smartphone und 95,99 € für die Kopfhörer laut Idealo) liegen, ergibt sich daraus für Euch ein Effektivpreis von gerade einmal 4,08 Euro monatlich für den Vertrag. Hier seht Ihr den ganzen Spaß nochmal in der Übersicht:

Alle Details im Überblick Eigenschaft Galaxy S21 FE mit Galaxy Buds 2 im "Young S"-Tarif mit 10 GB Monatspreis 20 Euro für die ersten 6 Monate, danach 44,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Einmalpreis für Hardware 1 Euro Gratis dazu Samsung Galaxy Buds 2 Datenvolumen pro Monat 10 Gigabyte LTE-Speed bis zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 970,81 Euro Effektivpreis monatlich 4,08 Euro Zum Angebot

Ein paar Hinweise noch zu dem Deal: Zum Einen bedenkt bitte, dass der GigaDeal zwar noch bis zum 26.1. geht – die Aktion mit den kostenlosen Buds 2 allerdings nur bis zum 21. Januar läuft! Um die In-Ears zu erhalten, müsst Ihr Euch bis zum 21. Februar in der vorinstallierten Samsung Members App registrieren. Außerdem ist die Aktion mit Vodafones GigaKombi kombinierbar, wodurch Vodafone-Bestandskund:innen von zusätzlichen Rabatten und Datenvolumen profitieren können.

Folgt Ihr dem Link zum Angebot in der Tabelle, könnt Ihr Euch natürlich auch für die anderen Red- oder Young-Tarife entscheiden. Hier seht Ihr nochmal flott, wie sich dort die monatlichen Gebühren verhalten und was Ihr effektiv monatlich für den Vertrag zahlt unter Abzug der Hardware zum aktuell günstigsten Online-Preis von den Gesamtkosten des Vertrags:

Red S (10 GB): 1 € einmalig und 1.-6. Monat 20 € danach 59,99 € (15,33 € effektiv)

Red M (20 GB): 1 € einmalig und 1.-6. Monat 20 € danach 69,99 € (22,83 € effektiv)

Red L (40 GB): 1 € einmalig und 1.-6. Monat 20 € danach 79,99 € (30,33 € effektiv)

Young S (10 GB): 1 € einmalig und 1.-6. Monat 20 € danach 44,99 € (4,08 € effektiv)

Young M (20 GB): 1 € einmalig und 1.-6. Monat 20 € danach 49,99 € (7,83 € effektiv)

Young L (40 GB): 1 € einmalig und 1.-6. Monat 20 € danach 57,99 € (13,83 € effektiv)

Damit habt Ihr jetzt alle wichtigen Infos an der Hand und seid nur noch einen Klick davon entfernt, Euch das Galaxy S21 FE im Bundle mit den Galaxy Buds und einem sehr fairen Tarif zu sichern. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was Ihr von diesem Angebot haltet – und ob Euch das Galaxy S21 FE überzeugt.