Galaxy S21 FE vorgestellt: Bunter Brudermord für 749 Euro

Überraschung, Samsung hat im Rahmen der CES 2022 das Galaxy S21 FE gelauncht! Das jüngste Mitglied der Galaxy-S21-Serie kommt in bunten Farben und mit vielversprechenden Specs. Dazu zählen eine Triple-Kamera samt Telelinse, ein großer Akku mit 4.500 Milliamperestunden und natürlich ein Display mit 120 Hertz. Nachfolgend stellen wir Euch das neue Smartphone genauer vor.

Fast ein Jahr nach dem Release der Galaxy-S21-Serie stellt Samsung ein neues Mitglied vor. Wie schon beim Vorgängermodell handelt es sich um eine "Fan-Edition", die mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis glänzen soll. Das Galaxy S21 FE sieht dabei fast genauso aus wie seine Brüder. Allerdings fügt Samsung ein paar weitere Farben hinzu und taucht den Kamerabuckel in Kunststoff. Dennoch gibt's eine IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub.

Schon zur Vorstellung am 4. Januar im Rahmen der CES 2022 nennt Samsung ein Launch-Datum und einen Preis. Das Galaxy S21 FE wird am 11. Januar 2022 mit 128 Gigabyte für 749 Euro erscheinen. Alternativ gibt's eine Version mit 256 Gigabyte, die 819 Euro kostet. Die Verfügbarkeit gibt Samsung aktuell für seinen eigenen Onlineshop an, alternativ kommt das S21 FE auch zu Netzbetreibern und Online-Händlern.

Auf einen Blick: Das bietet das Galaxy S21 FE Euch

Zu eine UVP von 749 Euro startet das Galaxy S21 FE also genau 100 Euro günstiger in den Handel als das "normale" Galaxy S21. Wie sich die Preise der S21-Serie in den letzten Monaten entwickelt haben, erfahrt Ihr übrigens im verlinkten Artikel. Erweitern lässt sich der interne Speicher wie bei den bereits veröffentlichten Modellen nicht.

Die Farben "Olive", "Lavender", "White" und "Graphite". / © Samsung

Beim Display setzt Samsung auf Dynamic AMOLED mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Es misst 6,4 Zoll und ist somit 0,1 Zoll kleiner als beim S20 FE. Gamer erfreuen sich zudem über eine Abtastrate von 240 Hertz. Für flüssige Mobile Games arbeitet im S21 FE zudem der Snapdragon 888 von Qualcomm. Dazu gesellen sich in der 128-GB-Version 6 Gigabyte RAM, mit 256 GB Speicherplatz steigt dieser auf 8 GB an. Durch den Snapdragon 888 unterstützt das Galaxy S21 FE den neuen Mobilfunkstandard 5G.

Auf der Rückseite des Galaxy S21 FE seht Ihr eine Triple-Kamera, bestehend aus einer Hauptkamera mit 12 Megapixeln, einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und einer Telekamera mit 8 Megapixeln. Bis auf die Ultraweitwinkelkamera sind alle Linsen optisch bildstabilisiert. Selfies nehmt Ihr mit 32 Megapixeln auf. In seiner Pressemitteilung betont Samsung einen verbesserten Nachtmodus. Videofans können sich zudem über Dual-Video freuen. Welche weiteren Kamera-Features der S21-Serie das Handy bietet, sehen wir spätestens im Testbericht.

Beim Display setzt Samsung auf eine Punch-Hole-Notch. / © Samsung

Zu guter Letzt der Akku: Er misst 4.500 Milliamperestunden. Mit Quick-Charging über 25 Watt und kabellosem Laden über 15 Watt behält das S21 FE die Eigenschaften des Vorgängers beim Laden bei. Kauft Ihr gerne Handys auf lange Sicht, könnt Ihr Euch über vier Jahre an Sicherheits-Updates freuen. Das S21 FE wird zudem ab Werk mit Android 12 per OneUI 4.0 ausgestattet. Damit bietet das Handy einen längeren Software-Support als seine Brüder.

Was sagt Ihr zum Galaxy S21 FE? Ein guter Deal oder nur ein warmer Aufguss? Teilt es uns in den Kommentaren mit!