Galaxy S21 vs. iPhone 13 vs. Pixel 6: Die kleinen Flagships im Vergleich

Das Google Pixel 6 ist da! Wir lassen es im direkten Vergleich gegen die diesjährigen Top-Konkurrenten antreten: den Vanilla-Versionen der beiden großen Konkurrenten Apple und Samsung. Welches Basismodell gibt 2021 den Ton an? Das Galaxy S21 , das iPhone 13 oder das Pixel 6? Lasst es uns rausfinden!

Bevor ich die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Modellen genauer unter die Lupe nehme, schauen wir erst auf folgende Tabelle. Dort findet Ihr neben den technischen Daten auch die positiven und negativen Punkten sowie die Bewertungen aus unseren Tests auf NextPit.

Von Angesicht zu Angesicht Produkt Apple iPhone 13 Google Pixel 6 Samsung Galaxy S21 Abbildung Display 6,1-Zoll-OLED

1.170 x 2.532 Pixel (460 PPP) bei 60 Hz

1.200 nits maximale Helligkeit 6,4-Zoll-OLED

1.080 x 2.400 Pixel (411 PPP) bei 90 Hz 6,2-Zoll-OLED

1.080 x 2.400 Pixel (421 PPP) bei 120 Hz

1.300 nits maximale Helligkeit SoC Apple A15 Bionic

2x Avalanche @ 3,24 GHz

4x Blizzard @ 2GHz

Apple-eigener Grafikprozessor Google Tensor

2x Cortex-X1 @ 2,80 GHz

2x Cortex-A76 @ 2,25 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,80 GHz

20x Mali-G78 (GPU) Samsung Exynos 2100

1x Cortex-X1 2,9 GHz

3x Cortex-A78 @ 2,8 GHz

4x Cortex-A55 @ 2,2 GHz

14x Mali-G78 (GPU) Speicher 4 GB

128, 256 oder 512 GB NVMe 8 GB LPDDR5

128 oder 256 GB UFS 3.1 8 GB LPDDR5

128 oder 256 GB UFS 3.1 microSD nein Hauptkamera 12 MP | f/1.6 | 1/1.9" | 1.7 µm

Dual Pixel AF | OIS mit Sensor Shift 50 MP | f/1.85 | 1/1.31'' | 1.2 µm | 82° FoV

LDAF | OIS 12 MP | f/1.8 | 1/1.76" | 1.8 µm | 79° FoV

Dual Pixel AF | OIS Ultra-Weitwinkel 12 MP | f/2.4 | 1 µm | 120° FoV 12 MP | f/2.2 | 1.25 µm | 114° FoV 12 MP | f/2.2 | 1.4 µm | 120° FoV Teleobjektiv nein nein 64 MP | f/2.0 | 1/1.72" | 0.8 µm | 76° FOV

PDAF | OIS | 3x Hybrid-Zoom Video 4K bei 60 FPS

1080p bei 240 FPS

720p bei 30 FPS

Vorderseite: 4K bei 60 FPS 4K bei 60 FPS

1080p bei 60 FPS

Vorderseite: 1080p bei 30 FPS

8K bei 24 FPS

4K bei 60 FPS

1080p bei 240 FPS

720p bei 960 FPS

Nach vorne gerichtet: 1080p bei 30 FPS Selfies 12 MP | f/2.2 | 1/3.6" | 120° FoV 8 MP | f/2.0 | 1,12 µm | 84° FoV 10 MP | f/2.2 | 1,22 µm | 80° FoV

Dual Pixel AF Audio Stereo-Lautsprecher

Kein Kopfhörerausgang Akku 3.227 mAh 4.614 mAh 4.000 mAh Laden 20 W (verkabelt)

15 W (drahtlos) 30 W (verkabelt)

15 W (drahtlos)

Reverse Wireless Charging 25 W (verkabelt)

15 W (drahtlos)

Reverse Wireless Charging (4,5 W) Widerstandsfähigkeit IP68

Corning/Apple Ceramic Shield (Display) IP68

Corning Gorilla Glass Victus (Bildschirm)

Gorilla Glass 6 (Rückseite) IP68

Corning Gorilla Glass Victus (Bildschirm) Konnektivität 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0, UWB 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 Vorteile OLED-Bildschirm mit tiefen Schwarztönen

Gute Akkulaufzeit

Gute Qualität der Hauptkamera

IP68-Zertifizierung

Smartes iOS 15 Auffälliges Design

Gut kalibriertes 6,4-Zoll-AMOLED-Display mit 90 Hz

Leistungsstarke Tensor-CPU ohne Überhitzung

Pixelähnliche Fotowiedergabe

Gute Akkulaufzeit

5 Jahre Sicherheitsupdates

IP68 + kabelloses und umgekehrtes Laden

Wettbewerbsfähiger Preis (in Übersee) Relativ kompakt

Schnell, auch im Vergleich zu S21+ und Ultra

Rückseite aus hochwertigem Kunststoff

Upgrade-Politik Nachteile Bildschirmaktualisierungsrate von nur 60 Hz

Face ID bleibt umständlich beim Tragen einer Maske

Laden nur mit 20 W Fotomodul ohne Teleobjektiv nicht vielseitig genug

Langsames Aufladen und kein Adapter in der Verpackung

Unnatürlicher Nachtmodus für Nachtaufnahmen

128 GB Speicherplatz ohne microSD-Anschluss

Nur 3 Android-Updates Kurze Lebensdauer der Batterie

Keine S Pen-Unterstützung

Kein UWB-Chip

Kein erweiterbarer Speicher Bewertung Zum Test Zum Test Zum Test Angebote prüfen* Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot

Wie Ihr oben sehen könnt, haben alle drei Modelle in unseren Tests 4,5 Sterne erhalten. Das bedeutet, dass die drei Modelle sehr ausgewogen sind und dass es die Feinheiten sind, die diese Geräte voneinander unterscheiden. Doch kommen wir nun zum Vergleich:

iPhone 13 vs Pixel 6 vs Galaxy S21: Preise Apple iPhone 13 Google Pixel 6 Samsung Galaxy S21 128 GB 899 Euro 649 Euro 849 Euro 256 GB 1.019 Euro 699 Euro 899 Euro 512 GB 1.249 Euro - -

Bei den Speicheroptionen und dem Preis hat das iPhone 13 die Nase vorn, da es bis zu 512 GB Speicherplatz bietet. Ein Vorteil, da die Modelle allesamt keinen Platz für Speicherkarten vorsehen. Andererseits ist das Apple-Handy teurer, sowohl beim Listenpreis als auch beim Straßenpreis

Der Blick auf das Preisvergleichs-Tool unten zeigt Euch für alle drei Devices die tagesaktuellen Preise für alle verfügbaren Varianten:

Galaxy S21 vs. Pixel 6 vs. iPhone 13: OLED-Duell

Obwohl die drei Handys mit OLED-Bildschirmen ausgestattet sind, weisen die Geräte sehr unterschiedliche Spezifikationen auf. Angefangen bei der Bildwiederholfrequenz, die im Fall des Galaxy S21 bei 120 Hz liegt und flüssigere Animationen auf dem Screen ermöglicht.

Das Pixel 6 wiederum aktualisiert das Display bis zu 90 Mal pro Sekunde, während das iPhone 13 eine Aktualisierungsrate von 60 Hz verwendet. Bei den Geräten von Google und Apple ist die 120-Hz-Option nur für die Pro-Modelle verfügbar.

Das Samsung Galaxy S21 hat mit dem 120-Hz-Display die Nase vorn / © NextPit

Auch die Größe der Displays ist unterschiedlich: 6,1 Zoll für das iPhone 13, 6,2 Zoll für das Galaxy S21 und 6,4 Zoll für das Pixel 6.

Setzt man Maße und Auflösung zueinander ins Verhältnis, bietet das iPhone 13 mit 460 dpi bei 1.170 x 2.532 Pixeln die höchste Pixeldichte. Beim Galaxy S21 sind es 421 dpi – und schließlich 411 dpi beim Pixel 6. Beide Androiden kommen mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln.

Galaxy S21 vs. Pixel 6 vs. iPhone 13: UI und System-Updates

Was die Benutzeroberfläche betrifft, so haben wir es mit drei ganz unterschiedlichen, tollen Software-Experiences zu tun. Während das Pixel 6 und das Galaxy S21 mit Android 12 laufen (auf dem Samsung-Handy noch in der Beta), rennt auf dem iPhone 13 die neueste Version von iOS 15.1.

Zu den Software-Highlights gehören bei allen drei Plattformen Sicherheits- und Datenschutzbelange sowie die auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basierenden Dienste.

Android 12 bringt eine Reihe neuer Funktionen für das Google-Betriebssystem. / © NextPit

Abgesehen davon, dass wir es hier mit mindestens zwei sehr unterschiedlichen Software-Experiences zu tun haben, gibt es auch große Unterschiede bei den Aktualisierungen. Allerdings hat Android in diesem Jahr den Abstand gegenüber iOS verkürzen können.

Während Apple bis zu fünf Jahre lang iOS-Updates anbietet, garantieren Samsung und Google mindestens drei große Android-Updates, aber vier bzw. fünf Jahre Sicherheitsupdates für das Galaxy S21 und das Google Pixel 6.

Lest auch:

Galaxy S21 vs Pixel 6 vs iPhone 13: Alle drei mit eigenem Prozessor

Bei den SoCs sind alle drei Handys die besten Beispiele für die Spezialisierung der Unternehmen, die allesamt auf intern entwickelte Prozessoren setzen. Einzige Ausnahme ist die US-Version des Galaxy S21, die mit dem Snapdragon-888-Chip ausgestattet ist.

Brandneu im Spiel ist Tensor, das erste von Google entwickelte SoC für Smartphones. Es setzt auf eine kuriose Konfiguration mit zwei Cortex-X1-Hochleistungskernen, zwei Cortex-A76-Intermediate-CPUs und vier Cortex-A55-Stromsparkerne.

Mit Tensor gibt Google sein Debüt bei mobilen SoCs. / © Google

In Tests schlug sich das Gerät bei alltäglichen Aufgaben nicht besser als der im Galaxy S21 verwendete Exynos 2100, der über einen X1-Kern, drei A78-CPUs (moderner und schneller als der A76) und vier A55-Kerne verfügt.

Googles Trumpf gegenüber Samsung ist jedoch die höhere Anzahl an Mali-G78-Grafikkernen, die eine bessere Spieleleistung verspricht, sowie die Integration von Funktionen für maschinelles Lernen.

Benchmarks Modell/Benchmark Google Pixel 6 Samsung Galaxy S21 iPhone 13 Geekbench 5 (einfach/multi) 1.031 / 2.803 899 / 2.961 1.716 / 4.555 3DMark Wild Life 6.721 5.461 8.819 3DMark Wild Life Stresstest 6.707 5.609 8.905 3DMark Wild Life Extrem-Stresstest 2.017 1.785 2.566

Das iPhone 13 hingegen gehört zu einer ganz anderen Kategorie, wenn es um SoCs geht. Apple verwendet seine eigenen CPU- und GPU-Kerne, die in Benchmarks Jahr für Jahr besser abschneiden. Dabei gelingt es Apple durch Systemoptimierungen, die Differenz beim Arbeitsspeicher zu kompensieren, der oft nur halb so groß ist wie bei der Konkurrenz.

Galaxy S21 vs. Pixel 6 vs. iPhone 13: Kameras

Was die Innovation betrifft, so sind Kameras nach der Software vielleicht das wichtigste Merkmal eines Smartphones. Zwar sind die Smartphones in diesem Artikel zwar allesamt im Jahr 2021 auf den Markt gekommen, das Galaxy S21 ist allerdings das einzige Modell, das bereits im ersten Quartal des Jahres angekündigt wurde.

Das könnte sogar Samsungs Vanilla-Modell benachteiligen, aber von den drei Handys ist das Galaxy S21 das einzige mit einer Triple-Cam inklusive Teleobjektiv.

Das iPhone 13 bietet ein Dual-Kamera-Modul / © NextPit

Auf dem iPhone 13 hingegen gibt es den neuen Kinomodus, der den Bokeh-Effekt auf Videos anwendet. Außerdem neu sind die Fotostile, bei denen Farbton, Temperatur und Sättigung mithilfe der Hardware des Telefons geändert werden, um das Endergebnis zu optimieren.

Software-seitig bietet Samsung ebenfalls den Effekt des unscharfen Hintergrunds in Videos, aber die Präzision ist nicht die gleiche, wie wir sie im Kinomodus des neuen iPhone 13 sehen.

Das Pixel 6 hingegen nutzt die computergestützte Fotografie von Google, deren Kamerasoftware einzigartig ist und bei anderen Modellen mit dem Android-Betriebssystem nicht zu finden ist. Von den drei Geräten ist das Pixel 6 auch dasjenige mit dem größten Hauptkamerasensor, der in der Lage ist, mehr Licht in schwach beleuchteten Umgebungen zu erfassen.

Mach mit bei unserem Kamera-Blindtest 2021: Pixel 6 Pro & iPhone 13 Pro gegen den Rest der Welt

Galaxy S21 vs Pixel 6 vs iPhone 13: Akku und Ladetechnik

Ein weiteres Beispiel für die Software-Hardware-Integration von Apple ist der Akku: Das iPhone 13 ist mit "nur" 3.227 mAh ausgestattet, verglichen mit 4.000 mAh beim Galaxy S21 und 4.614 mAh beim Pixel 6.

In den Testberichten des NextPit-Teams bietet das iPhone 13 im Allgemeinen genügend Akku für einen ganzen Tag. Wie Ben in seinem Test feststellte, ist genau das aber einer der Schwachpunkte des Galaxy S21. Die ersten Eindrücke des Pixel 6 zeigen hingegen eine ordentliche Akkulaufzeit, wenngleich nicht ganz auf dem Effizienz-Level des iPhone 13.

Genau wie das S21 Ultra auf dem Foto können das Galaxy S21 und das Pixel 6 Kopfhörer kabellos aufladen / © NextPit

Wenn es um das Aufladen des Akkus geht, performen die drei Geräte eher durchschnittlich – weit entfernt von den Werten der chinesischen Hersteller. In aufsteigender Reihenfolge nach der Akkukapazität:

iPhone 13, 20 Watt

Galaxy S21, 25 Watt

Pixel 6, 30 Watt

Alle drei Smartphones sind zum kabellosen Qi-Ladestandard kompatibel, mit einer Leistung von bis zu 15 W. Im Falle des iPhone 13 funktioniert das nur mit von Apple zertifizierten MagSafe-Ladegeräten. Als Unterscheidungsmerkmal bieten sowohl das Galaxy S21 als auch das Pixel 6 die Möglichkeit, per Reverse-Wireless-Charging ein Headset, eine Smartwatch oder sogar ein anderes Qi-kompatibles Telefon zu laden.

Galaxy S21 vs. Pixel 6 vs. iPhone 13: Welches ist die richtige Wahl?

Samsung Galaxy S21? Pixel 6? Apple iPhone 13? Egal, für welches Modell Ihr Euch entscheidet, Ihr bekommt ein großartiges Smartphone.

Das Google Pixel 6 bietet eine stimmige Hardware und eine pure Software-Experience, beides aus einer Hand. Von den drei Modellen ist das Pixel 6 das jüngste Gerät – und wir sollten hervorheben, dass es mit der UVP von 649 Euro das günstigste der drei Kontrahenten ist.

Das im September vorgestellte iPhone 13 ist das leistungsstärkste der drei Modelle in dieser Liste und verfügt über eine starke Kamerasoftware. Ich empfehle es vor allem denjenigen, die mit dem mobilen Endgerät Content erstellen wollen. Auf der anderen Seite ist das iPhone 13 die teuerste der drei Optionen, wenngleich auch die mit dem besten Software-Support.

Das Galaxy S21 schließlich ist das einzige Gerät mit Dreifach-Kameramodul, wobei der Schwerpunkt auf dem Teleobjektiv liegt. Hier solltet Ihr allerdings auch berücksichtigen, dass das Galaxy S21 schon Anfang 2022 einen Nachfolger erhält.

Welches der drei Smartphones ist das beste? Samsung Galaxy S21

Apple iPhone 13

Google Pixel 6 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Rubens Eishima geschrieben.