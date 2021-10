Deal-Radar zum Galaxy S21: Solltet Ihr S21, S21+ und S21 Ultra derzeit kaufen?

Habt Ihr vor, Euch das Galaxy S21 oder eines der Schwestermodelle S21+ oder S21 Ultra zu kaufen? Dann findet Ihr in diesem Artikel eine Übersicht über den Kostenverlauf der Smartphones. Denn wie schon vorige Generationen sind die Modelle seit dem Launch im Januar 2021 stark im Preis gefallen. Hier beantwortet sich also die Frage, ob ein Kauf zum aktuellen Zeitpunkt wirklich ratsam ist.

Ist aktuell ein guter Zeitpunkt, um das Galaxy S21, das S21+ oder das S21 Ultra zu kaufen? Dieser Frage gehe ich nachfolgend für Euch auf den Grund und orientiere mich dabei natürlich an Euch. Denn vermutlich habt Ihr bereits entschieden, welches Modell es sein soll. Falls nicht, besucht doch einmal unseren Artikel zu den besten Samsung-Smartphones. Dort findet Ihr eine Gegenüberstellung der aktuellen Modelle. Wisst Ihr schon, was es werden soll, springt direkt zum richtigen Absatz.

Diesen Artikel aktualisieren wir nach dem Release regelmäßig. Sind die nachfolgenden Informationen einmal ein wenig outdated, schaut trotzdem auf die Preis- und Preisvergleichs-Elemente. Die Daten werden automatisch vom Preisvergleichsportal Geizhals.de gezogen. Dadurch sind diese auch dann aktuell, wenn dieser Artikel ein paar Tage alt ist.

Galaxy S21 kaufen: Ist der Kauf aktuell ratsam?

Das Samsung Galaxy S21 ist im Januar 2021 zum Preis von 829 Euro vorgestellt worden. Im Oktober 2021 ist der Preis im Internet um genau 90 Euro gefallen. Der günstigste Händler verlangt für das S21 mit 128 Gigabyte internem Speicher in der Farbvariante Phantom Gray somit 739 Euro. Hier findet Ihr dieses und weitere Angebote zum S21.

Mit Blick auf die vergangenen Wochen ist der Preis allerdings nur in Ordnung. Denn der Preisverfall erreichte laut Verlauf schon einmal den Tiefstwert von 595 Euro. Am 22. Juni 2021 hättet Ihr also verrückte 234 Euro gespart, hättet Ihr beim Angebot zugeschlagen. Auch hier schauen wir uns den Preisverlauf noch einmal im Gesamten an:

Stellt sich die Frage: Solltet Ihr mit dem Kauf noch warten? Meiner Meinung nach schon! Denn wie Ihr am Preisverlauf seht, ist der Preis des Handys im Vergleich zu den Monaten seit dem Release eher so im Mittelefeld. Da im November ohnehin der Singles Day und der Black Friday anstehen, solltet Ihr – falls möglich – mit dem Kauf warten!

Galaxy S21+ kaufen: Wie gut sind die Angebote für das Plus-Modell?

Für Galaxy S21+ verlangte Samsung als Einführungspreis 1.049 Euro. Es erschien zeitgleich mit dem S21, seit dem Release sind also knapp 9 Monate ins Land gegangen. Im Oktober 2021 zahlt Ihr beim günstigsten Anbieter im Netz 879 Euro. Der Preisverfall ist also deutlich höher als beim Standard-Modell. Die Differenz liegt bei 170 Euro für das Modell mit 128 GB internem Speicher.

Das liegt aber unter anderem daran, dass die Angebotslage für das S21+ im Oktober deutlich besser ausschaut als beim S21. Denn der Preis von 879 Euro gehört zu einem der besten Deals, die es bisher für das Handy gab. Der bisherige Tiefstpreis liegt dennoch bei nur 719,90 Euro. Schauen wir mal in den Verlauf, oder?

Meiner Meinung nach solltet Ihr aber auch beim S21+ mit dem Kauf warten. Denn als eines der beliebtesten Handys im Jahr 2021 werden sich Anbieter wie Amazon, MediaMarkt und Saturn sicher schon um Angebote gekloppt haben. Die Preise des S21+ werden wahrscheinlich im November neue Tiefen erreichen.

Galaxy S21 Ultra kaufen: Preisverfall ist hier am höchsten

Eines der teuersten Android-Flaggschiffe in diesem Jahr: Das Samsung Galaxy S21 Ultra. Der Startpreis lag bei hohen 1.249 Euro und davon sind im Oktober beim besten Händler noch 1.071 Euro übrig. Die Kosten sind also nur um knapp 200 Euro gesunken. Angesichts der hohen Anschaffungskosten ein recht stabiler Preis. Allerdings gab es auch schon deutlich bessere Angebote.

Denn der Tiefstpreis, den Geizhals mir für das S21 Ultra anzeigt, liegt bei nur 899 Euro. Damit wären wir schon bei einer Ersparnis von knapp 350 Euro, die Ihr Euch beim S21 Ultra hättet sichern können. Ihr merkt bereits: Die Angebotslage ist im Oktober einfach nicht so gut.

Denn auch hier empfehle ich Euch, mit dem Kauf noch ein wenig zu warten. Denn schließlich stehen die wichtigsten und somit lukrativsten Deal-Tage des Jahres an. Ich bin echt gespannt, ob der Preis dabei wieder auf unter 900 Euro fällt!

Kommende Aktionstage Diese Aktionstage erwarten Euch 2021: Aktion Datum Singles Day 11. November 2021 Black Week 23. November bis 27. November 2021 Black Friday 27. November 2021 Cyber Monday 30. November 2021

Für Ungeduldige: Verträge zum S21-Lineup

Wollt Ihr einfach nicht mit dem Kauf eines neuen Handys warten, gibt es noch eine Alternative: Der Kauf im Vertrag. Hierfür findet Ihr nachfolgend eine Tarifsuche, bei der ich Euch das Basis-Modell schon einmal eingestellt habe. Über den Handywechsler findet Ihr aber auch die Modelle Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. Viel Glück beim Suchen.

Wie geht Ihr vor beim Kauf eines neuen Smartphones? Schlagt ihr im Sonderangebot zu oder lasst Ihr die Mehrkosten einfach auf Euch zukommen? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit!