Galaxy S21+ im Angebot: Amazon unterbietet Bestpreis um 150 €

Sucht Ihr nach einem hochwertigen Smartphone, seid aber kein Fan vom neuen iPhone 13? Dann schaut Euch das Galaxy S21+ von Samsung einmal an. Ich habe das Handy Anfang des Jahres selbst getestet und muss zugeben, in puncto Verarbeitungsqualität und Design muss sich das S21+ keineswegs hinter dem iPhone verstecken. Im Gegenteil: Mir gefällt das moderne und frische Design samt Punch-Hole-Notch viel besser.

Samsung Galaxy S21+ mit 128 GB Speicherplatz

Amazon bietet das S21+ derzeit mit 128 Gigabyte internem Speicher für nur 739 Euro an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt allerdings bei stolzen 1.049 Euro. Da wir uns bei NextPit aber ungern an UVPs orientieren, habe ich das Angebot noch einmal durch eine Preissuchmaschine gejagt. Der nächstbeste Preis für das Galaxy S21+ liegt aktuell bei 889 Euro, wenn Ihr Marketplace-Angebote ignoriert. Ihr spart also effektiv 150 Euro, wenn Ihr jetzt bei Amazon zuschlagt.

Lohnt sich der Kauf des Galaxy S21+?

Natürlich lassen wir Euch mit dieser Info nicht im Regen stehen. Das wäre mit dem S21+ aber witzigerweise kein Problem, denn das hochwertig verarbeite Handy wartet mit einer IP68-Zertifizierung auf. Darüber hinaus ist das Smartphone mit dem Exynos 2100 ausgestattet, einem der aktuellen Top-Prozessoren in der Android-Welt. Wer nicht unendlich viel Leistung braucht, bekommt meiner Meinung nach mit dem Exynos-SoC sogar den zuverlässigeren Chip. Denn der konkurrierende Snapdragon 888 wird immer wieder von Hitzeproblemen heimgesucht.