Eigentlich laufen die just heute gestarteten "Samsung Deal Days" bei MediaMarkt* noch bis in den Mai hinein. Ende soll am 5.5. sein. Die meisten der Sonderangebote sind okay bis mäßig. Eins sticht aber hervor. Das Galaxy S24 - ja, das Top-Smartphone aus dem Vorjahr – ist radikal reduziert*. Und das wohl auch nur bis maximal 27. April. Maximal, weil der Deal so hot ist, dass er droht, schnell ausverkauft zu sein. MediaMarkt warnt davor auch mit dem kleinen Hinweis "Dieser Artikel wird oft angesehen".