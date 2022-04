Nicht mehr täglich laden? Galaxy Watch 5 soll Akku-Upgrade bekommen

Obwohl die Samsung Galaxy Watch 4 in unserem Test sehr gut abgeschnitten hat, ist die Akkulaufzeit nach wie vor enttäuschend. Die kommende " Galaxy Watch 5 "-Serie soll diesen Fluch endlich beenden, da sie Gerüchten zufolge einen größeren Akku bietet. Das neueste Gerücht basiert auf einer Liste aus Südkorea.

Dem Bericht zufolge wird das kleinere Modell der Galaxy Watch 5 von einem 276-mAh-Akku angetrieben, der um 29 mAh oder fast 11 % größer ist als die 247-mAh-Kapazität der Galaxy Watch 4 (40 mm). Eine Liste, die angeblich direkt von Samsung stammt, deutet darauf hin, dass die größeren Galaxy-Watch-5-Modelle einen 397-mAh-Akku haben werden. Das würde ein Upgrade um 9 Prozent bedeuten, also 36 mAh mehr als die 361 mAh der aktuellen Galaxy Watch 4 (44 mm).

Es gibt mehrere Gründe, die Samsung Galaxy Watch 4 zu mögen! / © NextPit

Die neuen Zahlen sind ziemlich beachtliche Upgrades und würden sicherlich einige Stunden an Akkulaufzeit zu Samsungs nächster Smartwatch-Generation hinzufügen. Das Unternehmen könnte auch weitere Maßnahmen ergreifen, um die Akkulaufzeit der Galaxy Watch 5 durch ein aktualisiertes One UI Watch OS oder einen effizienteren Prozessor zu verlängern. Zusammen mit der erwarteten Thermometerfunktion können wir uns also auf sinnvolle Upgrades der Samsung-Smartwatch freuen.

Die Samsung Galaxy Watch 5-Serie wird voraussichtlich zusammen mit dem Galaxy Z Flip 4 und dem Galaxy Fold 4 im August dieses Jahres vorgestellt. Bis dahin sind es noch ein paar Monate und es ist zu erwarten, dass weitere Details über die Galaxy Watch 5 und die Foldables von Samsung im Netz auftauchen werden.

Wie häufig müsst Ihr Eure Smartwatches aufladen? Teilt es mir in den Kommentaren mit!