Galaxy XCover 6 Pro ist da: Das langlebigste Handy in 2022?

Endlich gibt es von Samsung ein Outdoor-Smartphone mit 5G! Das Galaxy XCover 6 Pro – so sein Name – dürfte Bastler und Extrem-Abenteurer begeistern. Das stoßfeste Handy kombiniert dabei eine zuverlässige Robustheit mit all den technischen Merkmalen, die wir von einem modernen Smartphone in 2022 erwarten. Samsung-Nutzer profitieren zudem von einer langen Update-Garantie.

Galaxy XCover 6 Pro kommt mit Snapdragon 778G, 6 GB RAM und 128 GB Speicher.

Es verfügt über einen austauschbaren Akku.

Erstes robustes 5G-Handy des Unternehmens wird ab 609 Euro erhältlich sein.