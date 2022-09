Game-Streaming-Dienst Google Stadia wird nun doch eingestellt

Stadia-Manager und Googles Vizepräsident Phil Harris hat die Entscheidung zur Schließung von Stadia nun nach langem hin und her persönlich bekannt gegeben. Er bestätigte auch, dass der Grund für die Einstellung von Google Stadia in erster Linie auf dem geringen Nutzerwachstum beruht. Dass das Unternehmen seine Ziele für die Nutzerzahlen Anfang letzten Jahres verfehlt hat, könnte einer der Hauptgründe für die Entscheidung von Google sein, den Game-Streaming-Dienst vorübergehend einzustellen.

Google bietet Rückerstattung für Stadia-Käufe an

Google möchte keinen bitteren Abschied von seinen Spielern nehmen. Das Unternehmen sagt, dass es alle Spielekäufe, einschließlich Hardware, DLC und Spiel-Erweiterungen, zurückerstatten wird. Stadia Pro-Abonnements und Controller, die in physischen Geschäften erworben wurden, sind jedoch von der Rückerstattung ausgeschlossen. Google fügt hinzu, dass bestehende Nutzer:innen Stadia bis zum 18. Januar nächsten Jahres kostenlos nutzen können.

Stadia basiert auf dem Cloud-Streaming-Dienst des Unternehmens. Er funktioniert über ein monatliches Abonnement, bei dem Spiele kostenlos angeboten werden. Es gibt, beziehungsweise gab auch die Möglichkeit ohne monatliche Gebühren Google Stadia zu nutzen und sich Spiele entsprechend zu kaufen. Das Tolle an Stadia ist, dass Ihr – genau wie bei anderen Cloud-Gaming-Diensten – auf so ziemlich jedem halbwegs fähigen Gerät spielen könnt, welche einen Bildschirm haben. Egal ob Android-Smartphone, Tablet, Laptop oder am Fernseher. Die Online-Gaming-Plattform unterstützt im Abo sogar 4K-Auflösung, HDR plus und 5.1 Surround Audio.

Es wäre vielleicht auch für Betroffene noch erwähnungswert, dass ihr eure Spielstände, Profil & Einstellungen und Screenshots von Spielen wie beispielsweise "Cyberpunk 2077" exportieren und so sichern könnt.

Cyberpunk 2077 Teaser / © CD Projekt RED

Was kommt als Nächstes für Googles Gaming-Vorstoß?

Google gab an, dass sein Stadia-Team auf die verschiedenen Abteilungen verteilt wird. Außerdem sollen die Technologien von Stadia in andere Dienste wie YouTube und Google Play integriert werden.

Obwohl Google Stadia nun eingestampft wird, fangen einige andere namhafte Unternehmen gerade erst an auf Cloud-Gaming zu setzen. Logitech hat vor kurzem seinen "G Cloud" Gaming-Handheld auf den Markt gebracht. Auch Razer hat sich mit Verizon und Qualcomm für die "Razer Edge 5G" Handheld-Konsole zusammengetan.