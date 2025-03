Amazon bietet gerade einen Gaming-Monitor für weniger als 200 Euro an. Geworben wird mit WQHD-Auflösung, HDR und einer Bildwiederholrate von bis zu 200 Hz. Wie gut ist der 27-Zoll-Bildschirm von LG wirklich ist und ob Ihr hier zuschlagen solltet, verrät unser Deal-Check.

Gaming-Monitore zeichnen sich vor allem durch eine hohe Bildwiederholrate, eine schicke Auflösung und dedizierten Gaming-Funktionen, wie etwa AMD FreeSync, aus. Die Bildschirme gibt es zudem in allen möglichen Preisklassen von 100 bis deutlich über 1.000 Euro. Aktuell könnt Ihr Euch jedoch ein richtig spannendes Gerät von LG bereits für weniger als 200 Euro schnappen – und zahlt dadurch so wenig wie noch nie. Der LG 27GS85QX-B.AEU ist derzeit um 19 Prozent* beim Versandriesen reduziert.

Affiliate Angebot LG 27GS85QX-B.AEU

Was taugt ein Gaming-Monitor unter 200 Euro?

Um den Monitor korrekt einzuordnen, schauen wir uns schnell die etwas umständliche Modellbezeichnung an. Die 27 steht logischerweise für die Bilddiagonale, die 27 Zoll beträgt. Anschließend folgt "GS", was wiederum für das Erscheinungsjahr spricht, also 2024. Die folgende Zahl erhalten Mittelklasse-Monitore von LG. Würde es sich um ein Oberklasse-Modell handeln, wäre eine Zahlenfolge ab 9x angegeben. Das AEU im Modellnamen steht übrigens lediglich dafür, dass es sich um ein Modell für die Europäische Union handelt. Dementsprechend erhaltet Ihr hier einen Gaming-Monitor (Kaufberatung) der oberen Mittelklasse zum richtig guten Kurs.

Dank einer Bildwiederholrate von 180 Hz werden selbst schnellere Bewegungen deutlich erkennbar. / © LG

Wie bereits erwähnt löst das Modell mit 2.560 x 1.440 Pixel auf und bietet zudem eine native Bildwiederholrate von 180 Hz. Auch die beworbenen 200 Hz erreicht das Gerät – allerdings nur durch overclocking. LG setzt beim GS85QX auf ein IPS-Panel, das vor allem für seinen hohen Blickwinkel bekannt ist und zudem eine typische Helligkeit von 400 Nits erreicht. Schlierenbildung beim Zocken sollen zudem durch AMD FreeSync und Nvidia G-Sync Compatible verhindert werden.

Spannende OLED-Variante: KTC G27P6 im Test

Zum Gaming-Standard zählt auch eine möglichst geringe Reaktionszeit, die hier bei 1 ms liegt. Auf der Rückseite habt Ihr zudem Zugang zu zwei HDMI-2.0-Ports und einem DisplayPort-1.4-Anschluss. Zusätzlich lässt sich der Monitor neigen, um die Ergonomie zu verbessern.

Darum lohnt sich der LG 27GS85QX bei Amazon

Ihr kommt hier recht günstig an einen Gaming-Monitor mit einer ordentlichen Bildwiederholrate, der auch noch mit HDR10 überzeugen kann. Die Bildqualität sollte also selbst bei schnelleren Spielen recht flüssig wirken. Sicherlich haben kostspieligere Modelle andere Vorzüge, wie etwa ein OLED-Display, einen USB-Hub oder neuere HDMI-Anschlüsse, allerdings sind diese kleineren Einschränkungen beim LG 27GS85QX von 199 Euro* durchaus verkraftbar.

Neuer Fernseher für die Konsole? So findet Ihr den passenden Smart-TV

Auch ein Preisvergleich zeigt, dass Ihr bei diesem Deal einen echten Schnapper bekommt. Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei rund 220 Euro und auch der bisherige Bestpreis wird von Amazon unterboten. Möchtet Ihr Euch also einen neuen Monitor schnappen, der auch bei schnelleren Bewegungen mithält, ohne Euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, seid Ihr mit dem Deal zum LG 27GS85QX-B.AEU* durchaus gut beraten.

Affiliate Angebot LG 27GS85QX-B.AEU

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Monitor zu diesem Preis interessant für Euch? Oder muss es unbedingt High-End sein? Lasst es uns wissen!