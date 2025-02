Wer sich regelmäßig sportlich unterwegs ist, weiß, wie wichtig ein guter Fitnesstracker sein kann – sei es als Motivationshilfe, zur Leistungsüberwachung oder zur Erstellung individueller Trainingspläne. Die Garmin fenix 8 kann all das – und noch mehr! Jetzt gibt es die High-End-Smartwatch bei MediaMarkt satte 20 Prozent günstiger.

Diese Uhr ist ein echtes Multitalent: Smartwatch, GPS-Tracker, Trainingscoach und Outdoor-Navigation in einem. Egal, ob beim Laufen, Radfahren, Wandern oder Krafttraining – die fenix 8 begleitet Euch mit detaillierten Analysen, personalisierten Workouts und zahlreichen Sportmodi. Wir haben den Deal genauer unter die Lupe genommen.

Garmin fenix 8: Das kann die Smartwatch

Die Uhr gibt es in drei verschiedenen Größen. 43, 47 und 51 mm. Die 43*- und 47-mm-Variante* kosten jeweils 799 Euro. Für 51 mm verlangt MediaMarkt 899 Euro*, was einem Rabatt von 18 Prozent entspricht. Die Watch kommt mit einem AMOLED-Display und einer Fassung aus Edelstahl daher. Das Armband ist aus Silikon, weshalb Ihr die fenix 8 auch bei schweißtreibenden Sportarten oder beim Schwimmen verwenden könnt. Bei der Wahl des Trainings stehen Euch neben den Klassikern wie Laufen und Radfahren auch Surfen, Tennis oder Krafttraining zur Verfügung. Außerdem ist die Uhr auf bis zu 40 Meter wasserdicht, was vor allem für die Taucher unter Euch interessant sein dürfte.

Um Euch vor dem Training nicht mit dem lästigen Routenplanen herumschlagen zu müssen, könnt Ihr einfach die gewünschte Entfernung in die Smartwatch eingeben. Schon spuckt sie eine geeignete Route aus. Dabei habt Ihr ebenso die Möglichkeit, auf sportartenspezifische Trainingspläne zurückzugreifen, die individuell angepasst sind. Diese helfen dabei, das Work-out effektiver zu gestalten und sollen das Verletzungsrisiko durch eine Überbelastung minimieren.

Neben den ganzen Premiumfeatures lasst sich die fenix 8 zusätzlich wie eine normale Smartwatch verwenden. So könnt Ihr über die Uhr auch Anrufe tätigen und annehmen sowie Textnachrichten versenden.

Wie gut ist der Preis wirklich?

Wie oben bereits erwähnt, bekommt Ihr die Uhr, abhängig vom Modell Eurer Wahl, für 799 Euro oder 899 Euro. Beide Preise sind echt gut, wie ein Blick auf Preisvergleich* zeigt. Das Angebot bei MediaMarkt ist übrigens Teil der Relax-Shopping-Deals*, die noch bis zum 24. Februar laufen. Danach steigt der Preis für die fenix 8 vermutlich wieder deutlich. Zwar sind rund 800 Euro noch immer ziemlich happig, wer jedoch leidenschaftlich gerne sportelt, kann sein Training hiermit ziemlich sicher auf das nächste Level heben.

Was haltet Ihr von der fenix 8? Kommt sie für Euch in Frage oder eher nicht? Lasst es uns wissen!