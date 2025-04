Wenn’s ums Thema Smartwatch geht, kommt vielen von Euch wahrscheinlich direkt die Apple Watch in den Sinn. Oder die Galaxy-Modelle von Samsung. Aber vergesst die Wearables von Garmin nicht! Die sind zwar nicht ganz billig, aber dafür bekommt Ihr die beste Smartwatch-Technik, die es momentan so auf dem Markt zu kaufen gibt. Und jetzt haut Garmin mit der Vivoactive 6 einen neuen Kracher raus.

Garmin Vivoactive 6: Die Fitness-Smartwatch für alle, die mehr wollen

Die Vivoactive 6 packt 'ne Menge Gesundheits- und Fitnessfunktionen in ein kleines Gehäuse, damit Ihr Eure persönlichen Ziele im Handumdrehen erreichen könnt. Ihr habt nicht nur Zugriff auf rund 80 Sportprofile, sondern könnt Euch auch den Garmin Coach als Euren persönlichen, virtuellen Trainingspartner dazuholen. Animierte Übungen werden direkt auf dem Display der Uhr angezeigt, damit Ihr genau wisst, was zu tun ist. All Eure Daten landen übersichtlich in der zugehörigen Smartphone-App. Und wenn Ihr wollt, könnt ihr mit der Uhr auch über Garmin Pay bezahlen. Allerdings muss man sagen, dass in Deutschland noch nicht so viele Banken mitspielen. Checkt einfach mal die Liste auf der Garmin-Homepage, ob auch Eure Bank dabei ist.

In mehreren Farben erhältlich: die Garmin Vivoactive 6. / © Garmin

Technisch gesehen hat die Garmin Vivoactive 6 mit ihrem eigenen GPS-Empfänger und dem runden AMOLED-Display (1,2 Zoll, 390 x 390 Pixel) einiges zu bieten. Der Akku soll laut Garmin bis zu elf Tage halten! Und selbst wenn Ihr das Farbdisplay immer eingeschaltet lasst, könnt Ihr die Uhr immer noch bis zu fünf Tage am Stück nutzen. Das Gehäuse aus faserverstärktem Kunststoff ist wasserdicht (5 ATM), also könnt ihr die Uhr auch beim Schwimmen anlassen. Bock auf Musik ohne Handy? Kein Problem! Immerhin 8 GB Speicherplatz sind unter anderem dafür da.

Viele praktische Gesundheits-Features am Start

Und natürlich dürfen auch die üblichen Gesundheitsfunktionen nicht fehlen. Ihr könnt Eure Herzfrequenz checken, die Ruheherzfrequenz ermitteln, Eure Energiereserven im Blick behalten, Euer Stresslevel messen und Euch eine detaillierte Schlafanalyse erstellen lassen. Letzteres natürlich nur, wenn Ihr die Garmin Vivoactive 6 auch nachts am Handgelenk lasst.

Mega praktisch: Die Uhr erkennt leichtere Schlafphasen in einem vorher festgelegten Zeitfenster und weckt Euch auf Wunsch sanft mit einer leichten Vibration. Das soll helfen, dass Ihr ausgeschlafener in den Tag starten könnt. Für die Mädels unter Euch: Auch das Tracken des Menstruationszyklus ist mit an Bord. Und für alle, die im Rollstuhl unterwegs sind, gibt's sogar einen speziellen Rollstuhlmodus, damit auch sie alle Funktionen der Smartwatch nutzen können.

All diese smarte Technik von Garmin hat ihren Preis. Wenn die Garmin Vivoactive 6 am 4. April 2025 in den Verkauf geht, liegt die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) bei 329,99 Euro. Ihr könnt die neue Fitness-Smartwatch in vier Farben abgreifen: Beige, Schwarz, Grün und Rosé. Und das Beste: Die Uhr ist mit iPhones und Android-Smartphones kompatibel.