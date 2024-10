Huawei hat auf einem Event in München zwei neue Tablets der MatePad-Serie präsentiert, die speziell auf die Bedürfnisse kreativer Nutzer ausgerichtet sind. Die beiden Modelle, das MatePad Pro 12,2 Zoll und das MatePad 12X, bringen frischen Wind in den Bereich der digitalen Kreation und sind sowohl in technischer als auch in funktionaler Hinsicht äußerst beeindruckend.