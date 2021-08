Gerücht zum Galaxy S21 FE: Kommt Samsung etwa Google und Apple zuvor?

Mit dem Galaxy S21 FE müsste Samsung noch ein weiteres Flaggschiff-Smartphone im Jahr 2021 auf den Markt bringen. Gerüchten zufolge erfolgt der Launch schon in wenigen Tagen und zwar am 7. September. Kommt Samsung etwa Google und Apple zuvor, die sich aktuell um die früheste Präsentation ihrer neuen Smartphones schlagen?

Wie Ihr vor einigen Wochen auf NextPit lesen konntet, ist der Tech-Herbst in vollem Gange. Anfang September verdichten sich die Gerüchte, dass sowohl Apple als auch Google ihre neuen Flaggschiffe dicht beieinander präsentieren können. So soll das neue Pixel 6 am 12. September und das iPhone 13 am 13. September das Licht der Welt erblicken.