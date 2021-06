Kommt auf der WWDC21 mit homeOS ein neues Betriebssystem von Apple?

Die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC21 steht unmittelbar bevor – und da taucht plötzlich ein neuer Name für ein weiteres Apple-Betriebssystem in einer Stellenanzeige des Unternehmens aus Cupertino auf. Erwartet uns bei der Keynote nächste Woche bereits vielleicht eine Neuankündigung in Sachen Hardware und Betriebssystem?

In einer Stellenausschreibung sucht Apple derzeit einen erfahrenen iOS-Entwickler für die Arbeit an Apple Music und seinen Apps hierfür. Dabei listete man neben den bereits bekannten Betriebssystemen iOS, watchOS, tvOS auch ein viertes, bisher unbekanntes auf. Die bisherige Smart-Home-Hardware von Apple auf den HomePods nannte sich bisher nur “HomePod-Software”. In der Stellenanzeige ist nun aber auch von homeOS die Rede. EDIT: Mittlerweile ist dieser Hinweis von der Stellenanzeige entfernt worden – ob dies nun anfangs ein Fehler war und jemand in der Personalabteilung kreativ wurde oder ob der Hinweis auf das neue OS versehentlich mit reingerutscht ist, lässt sich derzeit nicht klären.

Das nährt alte Spekulationen, dass Apple seine Homesparte neu aufstellen und vielleicht sogar erweitern oder stärken möchte. Bisher war das Thema SmartHome bei Apple sehr stark auf Apple TV und die HomePods beschränkt. Nachdem Apple die großen HomePods aber auslaufen lassen will, ob auf der WWDC21 nicht vielleicht auch Neues zu genau diesem Thema zu hören sein wird.

Apple plant schon seit Längerem neue Hardware fürs Zuhause

Der Zeitpunkt wäre ideal. So könnte man Entwicklern direkt die Möglichkeit geben für etwaige neue Hardware, Apps und Inhalte zu kreieren. Apple soll an einem vernetzten Lautsprecher mit Touchscreen und integrierter Kamera arbeiten. Daneben soll Apple auch an einer Kreuzung aus Apple TV und HomePod arbeiten, was dann eine Art Lautsprechersystem für den Fernseher erinnert.

Ob wir eine solche Hardware allerdings schon am Montag bei der Keynote (19 Uhr CET) zu sehen bekommen, ist fraglich. Trotzdem bleibt die WWDC21 in diesem Jahr spannend wie selten – aktuell sind nur sehr wenige Gerüchte verfügbar.

Wie Ihr die Keynote zur WWDC21 ansehen könnt, erfahrt Ihr auf unserer Übersichtsseite.