Gerücht zum iPhone 13: Apple könnte mini-Modell wieder einstampfen

Mit dem iPhone 12 mini wartete Apple im Jahr 2020 mit einer kleinen Überraschung auf. Denn ein kompakteres iPhone mit Notch und dünnen Displayrändern hatten sich viele Apple-Fans gewünscht. Obwohl das Handy in der Fachpresse und auch in unserem iPhone-12-mini-Testbericht gut weggekommen ist, soll Apple sich gegen einen Nachfolger entscheiden.

Analysten des Unternehmens Trendforce veröffentlichten diesbezüglich eine Pressemitteilung. In dieser heißt es, Apple werde sich beim Nachfolgemodell auf die drei "nicht-mini"-Modelle konzentrieren. Die Verkaufszahlen seien im Vergleich zu den anderen iPhone-12-Modellen zu gering gewesen. Trendforce erinnert auch noch einmal daran, dass Apple die Produktion des iPhone 12 mini bereits im zweiten Quartal 2021 einstellte.

Verzichtet Apple auf die böse 13?

Ebenfalls spannend in der Analyse Trendforces: Das Unternehmen nennt das nächste iPhone-Modell "iPhone 12S". Während wir auf NextPit in der Regel über das iPhone 13 sprechen, könnte diesen Namensgebung sich zum Release als falsch herausstellen. Denn die Zahl 13 gilt in vielen Kulturen als Unglückszahl. Somit liefe Apple Gefahr, auf einem iPhone 13 sitzen zu bleiben, wenn Apple-Fans das Modell aussetzen.

Kompakt und leistungsstark – ein Konzept, das beim iPhone 12 mini aufgeht! / © NextPit

Somit könnte Apple im nächsten iPhone direkt zur Versionsnummer 14 springen oder wie beim Nachfolger des iPhone X ein S an das iPhone 12 hängen. Eventuell geht Apple das Risiko aber auch ein, denn schließlich erinnern wir uns an iOS 13, bei dem die Vielzahl der Nutzer:innen die Installation auch unbeschadet hat.

Was meint Ihr? Wie wird das nächste iPhone heißen? Und wie steht Ihr zum möglichen Ende des mini-iPhones?