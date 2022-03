Gerücht: Legendäres Mac-Feature im iPad Pro 2022?

In seinem neuesten Newsletter weist Apple-Leaker Mark Gurman darauf hin, dass Apple den M2-Chip für das neue iPad Pro und das MacBook noch in diesem Jahr fertigstellt. Das deckt sich mit der Tatsache, dass Apple jeden Herbst zwei separate Veranstaltungen abhält: eine für das iPhone und eine für seine Mac-Hardware, zu der auch gerne neue iPad-Modelle vorgestellt werden.

Apples M2-Chip soll effizienter und leistungsfähiger sein

Aktuell gibt es noch keine konkreten Informationen zum kommenden M2-Chip. Wahrscheinlich ist allerdings, dass Apple die Energieeffizienz durch den neuen 4-nm-Fertigungsprozess noch weiter verbessern wird. Der Grafikprozessor soll zudem über zusätzliche Kerne verfügen, während die CPU bei acht Kernen unterschiedlicher Taktungen bleiben soll. Apple stellt die Rechenleistung seiner Chipsätze immer wieder in den Vordergrund und könnte die neuen Zahlen gut gebrauchen, um damit zu prahlen.

iPad Air, iPad mini oder iPad Pro - Welches ist das beste iPad zum Kauf? / © Apple / NextPit

Einem weiteren Gerücht zufolge, soll MagSafe in weiterer Apple-Hardware zum Einsatz kommen. Insbesondere wird dabei das iPad Pro genannt. Es bleibt natürlich noch abzuwarten, wie Apple den magnetischen Ladestecker in das iPad Pro integrieren wird, da bei den meisten iPad-Modellen aktuell der USB-C-Anschluss zum Aufladen dient. Ein magnetischer Anschluss an der Seite dient sowohl beim Pro, als auch bei Air und mini aktuell zum Aufladen des Apple Pencil in der 2. Generation.

Das iPad Pro 2022 könnte zudem mit einer neuen Version von iOS und in verschiedenen Größen auf den Markt kommen. Neben den leistungsstarken Tablets könnte Apple während des Herbst-Events auch eine Reihe neuer MacBook Pros, ein neues MacBook Air und den Mac mini vorstellen. Der M2-Chip wird, wenn er dann kommt, sicher auch in diesen Modellen zu finden sein.

Die Veranstaltung ist noch einige Monate entfernt, aber 2022 scheint ein großes Jahr für Apple zu werden.