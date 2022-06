Gerüchte zum iPhone 15: Übernimmt Apple diese Android-Features?

Das Beratungsunternehmen Omdia hat einen Bericht zu den kommenden iPhone-Generationen veröffentlicht. In diesem wird über die Display -und Kamera-Eigenschaften des iPhone 14 sowie des iPhone 15 – ja, des iPhone 15 – spekuliert. Neben dem Ausweiten des neuen Punch-Holes auf alle Modelle soll sich Apple an ein geniales Kamera-Feature wagen, das es bereits in vielen Android-Handys gibt.

Gerüchten zufolge wird die gesamte iPhone 15-Serie über ein Pill-and-Hole-Display verfügen.

Versteckte FaceID-Funktion auf dem iPhone wird nicht vor 2024 verfügbar sein.

Das iPhone 15 Pro Max könnte eine Periskop-Zoomfunktion bekommen.