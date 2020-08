Gewinner und Verlierer: Umweltfreundliche Handys und mürrische Gamer

Wie immer beginnen wir mit ein paar ehrenvollen Erwähnungen. Die Selfie-Kamera unter dem Bildschirm wird seit langem als Alternativlösung zu Notches und Löchern im Display angepriesen. Die Flip-Kamera-Lösung, mit der Asus diese Woche im Zenfone 7 Pro Schlagzeilen machte, ist schon cool, aber was Xiaomi am Freitag gezeigt hat, ist noch aufregender.

Big news: Xiaomi announced the third generation of under-screen camera technology. The video below is a special under-screen camera version of the Mi 10 Ultra, which has reached a usable level, which is very exciting. This technology will be mass-produced in early 2021. pic.twitter.com/m8bujC2KCs