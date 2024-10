"Why are you awake?", fragt Xiaomi – und die Antwort lautet in diesem Fall: Um Nachts tolle Fotos zu schießen! Denn genau darum geht es bei der Foto-Challenge, die wir gemeinsam mit Xiaomi in einem Späti in Berlin-Neukölln ausrichten. Mit einer exklusiven Gruppe von 15 nextpit-Lesern treffen wir uns zunächst um 19:00 Uhr im Xiaomi-Späti – und Ihr könnt neben dem Xiaomi 14T und 14T Pro auch das Deutschland-Team von Xiaomi und von beebuzz media beziehungsweise nextpit kennenlernen.

Anschließend geht's auf eine Foto-Tour durch Berlin-Neukölln, natürlich mit dem Xiaomi 14T Pro und 14T im Gepäck. Zurück im Späti wählen wir alle gemeinsam die besten Fotos – das beste Bild gewinnt ein Xiaomi 14T Pro, und auch für den zweiten und dritten Platz gibt's jeweils eine tolle Überraschung. Ganz leer geht aber kein Teilnehmer aus: Neben einem unterhaltsamen Abend mit netten Leuten gibt's natürlich auch Getränke und Snacks auf unseren Nacken.

Ihr wollt dabei sein? Dann füllt einfach das nachfolgende Formular aus – und ich würde mich freuen, Euch persönlich in Berlin kennenzulernen!

Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen: Schließlich findet der Spaß schon morgen, also am 18.10. statt. So lange habt Ihr also noch Zeit, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Mitarbeiter der beebuzz media GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, und die ausführlichen Teilnahmebedingungen findet Ihr hier.

Für das 14T Pro hat Xiaomi die Kamera gemeinsam mit Leica entwickelt. / © nextpit

Auch interessant: Xiaomi 14T Pro im Test

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Xiaomi. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.