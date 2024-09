Google Fotos ist nicht nur wegen seiner integrierten Bearbeitungswerkzeuge oder der nahtlosen Synchronisierungsunterstützung beliebt, sondern auch wegen seiner effizienten Suchfunktion ist es eine beliebte Fotoanwendung. Google kündigte an, die Suchfunktionen der App weiter zu verbessern und eine Vorschau auf die Gemini-fähige Funktion Ask Photos in der App zu veröffentlichen.