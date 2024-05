Google-Killer: ChatGPT-Suchmaschine schon ab nächster Woche online?

Es gibt schon länger Gerüchte über eine mögliche ChatGPT-Suchmaschine. Nun sind neue Informationen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass ein entsprechender Dienst schon nächste Woche an den Start gehen könnte.

Konkurrenz für Google

"Den Suchmaschinen werden schon bald sehr viele Nutzer weglaufen" heißt der Artikel von Kollege Christian Kahle, den er Anfang März auf WinFuture veröffentlichte. Darin beschreibt er die neue Konkurrenz für Google, Bing und Co., die bei der Websuche durch generative KI-Lösungen wie ChatGPT entsteht. Demnach wird damit gerechnet, dass bis zu 25 Prozent der Suchanfragen in den nächsten Jahren nicht mehr über klassische Suchmaschinen gestellt werden.



Bisher war allerdings noch wenig von einer Veränderung zu merken. Doch das könnte sich schon sehr bald ändern. Denn wie neu entdeckte Informationen zeigen, plant OpenAI anscheinend, seine eigene Suchmaschine basierend auf ChatGPT in den nächsten Tagen zu veröffentlichen.

ChatGPT mit eigener Suchmaschine

Der Reddit-Nutzer halfstar (via Neowin) hatte SSL-Zertifikate für den Domainnamen der Suchmaschine von ChatGPT, search.chatgpt.com entdeckt. Zusätzlich twitterte der Host eines KI-Podcasts namens Pete jetzt über eben diese Domain und fügte das Datum des 9. Mai hinzu. Offensichtlich sollen Personen die Adresse an diesem Datum besuchen.

Search (dot) ChatGPT (dot) com



May 9th. — Pete (@nonmayorpete) May 2, 2024

Ruft man momentan die Webseite unter dem entsprechenden Link auf, wird die Nachricht "Not found." angezeigt und nicht ein "404"-Fehler oder eine "domain error"-Nachricht. Es scheint also tatsächlich etwas unter dieser Adresse im Gange zu sein.

Microsoft will Markt erobern

Bis jetzt gab es noch nicht viele Informationen zu einer potenziellen ChatGPT-Suchmaschine. Doch Microsoft, der Hauptinvestor von OpenAI, hat Pläne, Googles Vormachtstellung im Bereich der Websuche anzugreifen. Mit Bing gelang es dem Unternehmen bereits seit der Einführung der KI-Suchfunktion Deep Search seinen Marktanteil zu erhöhen. Trotzdem liegt Microsofts Suchmaschine immer noch weit hinter Google.

Gerüchten zufolge wird die neue ChatGPT-basierte Suche ähnlich wie Googles Search Generative Experience (SGE) sein. Sie soll KI-gestützte Zusammenfassungen für Suchanfragen liefern, ähnlich denen, die Nutzer erhalten, wenn sie Google SGE verwenden. Stimmen die neuen Informationen, sollte es damit schon am Donnerstag nächster Woche losgehen.

Zusammenfassung