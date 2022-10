Google könnte das Pixel 7a früher als geplant auf den Markt bringen

Next Pit TV

Amazon fragt nach dem Interesse am Google Pixel 7a

In einem Medienbericht des Onlinemagazins "GSMArena" teilen die Kollegen mit, ein paar Screenshots aus der mobilen Amazon-App erhalten zu haben. Allen Anschein nach versendet der Onlinehändler bereits Einladungen für das kommende Google Pixel 7a. Gleichzeitig ist dort auch von der "Pixel 7a Familie" die Rede, was bedeutet, dass Google mehrere Geräte vorstellen könnte. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich bei dem anderen Gerät lediglich um eine 5G-Variante des Pixel 7a handelt und nicht um ein Plus- oder Mini-Modell.

Abgesehen von der Existenz des Pixel 7a gab es schon früher Gerüchte, dass das Mittelklasse-Smartphone deutlich früher als geplant auf den Markt kommen wird. Das genaue Datum ist leider nach wie vor nicht bekannt. Hier gehen wir allerdings davon aus, dass es bereits Anfang 2023 und nicht im August 2023 sein wird.

Amazons Umfrageseite zum Google-Pixel 7a und der Familie. / © GSMArena

Pixel 7a Spezifikationen und Preis

Es wird erwartet, dass das Pixel 7a die meisten Hardware-Spezifikationen der Pixel-7-Serie mit einigen Abstrichen übernehmen wird, um dem niedrigeren Preis gerecht zu werden. Es wird wohl von dem neuesten Tensor-G2-Chipsatz und einem verkleinerten Kameramodul profitieren. Das Display könnte endlich auf 90 Hertz aufgerüstet werden, da das Pixel 6a wegen des Fehlens dieser Funktion in die Kritik geraten war.

Was den Preis angeht, so wurde das Pixel 6a mit einem Verkaufspreis von 449 US-Dollar eingeführt. Seitdem wurde es stark reduziert und Google scheint nicht vor zu haben, es wieder zu seinem ursprünglichen Preis anzubieten. Daher ist es wahrscheinlich, dass das Google Pixel 7a zum gleichen Preis auf den Markt kommen wird.

Glaubt Ihr, dass ein schnelleres Display das Google Pixel 7a zu einem besseren Upgrade des Pixel 6a machen wird? Lasst uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.