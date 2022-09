Google Nest Wifi Pro: Farben und Preis noch vor dem Oktober-Event geleakt

Google hat den kommenden "Nest Wifi Pro 6E"-Mesh-Router ebenso wie die Pixel-7-(Pro)-Serie noch nicht vorgestellt. In einem Online-Store ist Der Router nun allerdings aufgetaucht und verrät den Preis, sowie die möglichen Farboptionen. Ihr müsst also nicht auf das Google-Oktober-Event zu warten, um zu erfahren, wie viel der Router kosten soll.

Next Pit TV

Aus der Online-Liste von B&H geht hervor, dass der Google Nest Wifi Pro mit dem neueren Wi-Fi-6E-Standard ausgestattet sein soll. Zur Auffrischung: Wi-Fi 6E nutzt die 6-GHz-Frequenz im Gegensatz zu den 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern von Wi-Fi 6. Dieses Band ist weniger anfällig für Interferenzen mit anderen Geräten, wie auf der Website zu lesen ist. Aber noch wichtiger ist, dass die Frequenz eine höhere Qualität und eine stabilere Internetgeschwindigkeit, als ältere Generationen, bietet.

Google Nest Wifi Pro mit Wi-Fi 6E, gelistet bei B&H vor der Markteinführung. / © B&H / Screenshot: NextPit

Zusammen mit dem Preis von 200 US-Dollar für Googles Pro-Router enthüllt der Online-Shop auch die möglichen Farboptionen: Weiß, Leinenbraun, Nebelblau und Zitronengrasgrün. Die letzten beiden ähneln übrigens den Farben der Pixel Buds Pro. Wie viel der Nest Wifi Pro in Deutschland kostet, ist bislang nicht bekannt.

Neben dem Einzelpack bietet der Shop auch das 2er- und 3er-Pack für 300 US-Dollar bzw. 400 US-Dollar an. Im Bundle ist kein Access Point (Smart Speaker/Extender) enthalten. Vermutlich unterstützt der neue Router weiterhin den Access Point. Den Router könnt Ihr Euch separat vom neuen Google Nest Wifi Pro zulegen.

Affiliate Angebot Google Nest Wifi

Laut aktuellen Informationen will Google voraussichtlich am 6. Oktober eine Veranstaltung abhalten, auf der das Unternehmen das neue Pixel 7, das Pixel 7 Pro sowie die erste Pixel Watch vorstellen soll. Außerdem dürfte Google neben dem Nest Wifi Pro auch die kabelgebundene Nest Doorbell 2 präsentieren.

Was denkt Ihr über das Wi-Fi 6E? Glaubt Ihr, dass es für die Hersteller an der Zeit ist, den Standard zu übernehmen? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.