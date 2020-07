Google One: Neue Features für iOS- und Android-Nutzer

Bereits vor zwei Jahren startete Google mit dem schlicht One getauften Dienst, der unter anderem einen umfassenden Online-Speicher von bis zu 2 TB beinhaltet. Im vergangenen Jahr folgte dann ein automatisches Smartphone-Backup für Android-Geräte.

Nun kündigte das Unternehmen eine Reihe neuer Features für das Abo an. So gibt es beispielsweise eine neue App für Android-Nutzer, um den Speicher zu verwalten. Diese ermöglicht etwa das Aufräumen der in der Cloud gespeicherten Daten. Der Storage-Manager ist auch über ein Web-Interface erreichbar.

Das Smartphone-Backup ist außerdem ab sofort ebenfalls kostenlos enthalten – auch dann wenn man kein zahlender Google-One-Nutzer ist. Dieses kostenlose Backup nutzt dabei die standardmäßig enthaltenen 15 GB, es kann also je nach Umfang der Daten schnell knapp werden. Durch Abschluss des Abos kann man den Speicher daher auf 100 GB, 200 GB oder 2 TB erweitern. Die Preise liegen zwischen 1,99 Euro/Monat bis 9,99 Euro/Monat. Wer jährlich im Voraus bezahlt, erhält einen zusätzlichen Rabatt.

So sieht die Android-App für Google One aus. / © Google

Google One: Mehr Möglichkeiten für iOS-Anwender

Während das Android-Backup standardmäßig viele Details der Google-eigenen Plattform umfasst, also beispielsweise auch Apps oder Kurznachrichten, kündigte das Unternehmen auch eine Backup-Lösung für iOS-Nutzer an. Diese umfasst aufgrund der Einschränkungen von Apps für Drittanbieter aber nur Fotos, Videos, Kontakte und Kalendereinträge.

Während die neue Google-One-App für Android bereits im Play Store geladen werden kann, soll die iOS-Version erst in den kommenden Tagen folgen. Preislich beginnt das kostenpflichtige Angebot wie erwähnt bei rund zwei Euro pro Monat. Der Speicherplatz kann dabei mit Familienmitgliedern geteilt werden. Das Angebot umfasst auch Unterstützung durch den Google-Support.

Wer sich außerdem für eine der teureren Optionen mit 200 GB oder 2 TB entscheidet, erhält zusätzlich einen Rabatt von drei beziehungsweise zehn Prozent im Google Store. Außerdem verspricht Google, dass man die Angebote für zahlende Kunden in Zukunft erweitern wird.