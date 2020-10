Das Pixel 5 ist offiziell: Alle Infos zum neuen Google-Flaggschiff

Google hat sein neuestes Flaggschiff-Smartphone, das Google Pixel 5 , offiziell vorgestellt. Bei einer Online-Veranstaltung unter dem Titel "Launch Night In", bestätigten sich schließlich alle Gerüchte und Spekulationen über das neue Gerät. Hier ist alles, was Ihr zum neuen Google-Smartphone wissen müsst.

Die Auftaktveranstaltung zum Pixel 5 verlief etwas gedämpft im Vergleich zu der Aufregung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Es wird Pixel-Fans geben, die Google beschuldigen werden, sich bei seiner mobilen Hardware für 2020 zurückzuhalten. Während das Pixel 4a mit seinem beeindruckenden Preis für Aufsehen sorgte, soll das Pixel 5 der Innovator sein, der die technische Entwicklung vorantreibt. Ist Google das gelungen?

Google Pixel 5

Die große Notch an der Oberseite des Pixel 4 – wo die Technik für die Gesichtsentsperrung untergebracht war – ist verschwunden. An dieser Stelle ist Google zu dem bewährten hinteren Fingerabdrucksensor zurückgekehrt, den wir bei Pixel-Handys der Vergangenheit gesehen haben. Das Soli-Radar-Gerät war cool, aber es hatte nur begrenzte Anwendungsmöglichkeiten, die über die schnelle Gesichtserkennung hinausgingen, und es trug sicherlich zu der horrenden Akkulaufzeit des Pixel 4 bei.

Google hat nicht ausdrücklich gesagt, warum man die Technologie verwirft, aber die Tatsache, dass es in diesem Jahr einen Prozessor aus dem Mittelfeld eingesetzt hat – das Pixel 5 verfügt über einen Snapdragon 765G im Vergleich zu einem Snapdragon 855 im Pixel 4, der zum Zeitpunkt der Markteinführung auf dem neuesten Stand war – deutet darauf hin, dass die Hardware vielleicht einfach nicht in der Lage ist, die Technologie zu supporten. Es ist ein Schritt, mit dem nur wenige ein Problem haben werden. Ihr verliert Funktionen wie Motion Sense, gewinnt aber ein besseres Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis und damit höchst wahrscheinlich auch eine bessere Akkulaufzeit als Folge davon. Das Display des Pixel 5 ist ein 6-Zoll-OLED-Bildschirm mit 2.340 x 1.080 Pixeln und bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hz.

Diese Farbe nennt Google 'Sorta Sage'. / © Google

Das Pixel 5 sieht dem Pixel 4a sehr ähnlich, das Anfang dieses Jahres eingeführt wurde. Oben links im Display befindet sich die Selfie-Kamera im Display, und man erhält immer noch das quadratische Kameramodul auf der Rückseite, nur dass es diesmal nicht nur eine, sondern zwei Linsen hat. Googles bewährte 12,2-Megapixel-Hauptkamera ist natürlich da, plus ein 16-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Dies dürfte die Fans beschwichtigen, die Google letztes Jahr kritisiert haben, weil es mit einer Telelinse arbeitete und den Trend zu Ultraweitwinkelkameras auf Smartphones ignorierte. Die Selfie-Kamera ist ein 8-Megapixel-Sensor.

Der Rest der Hardware ist ziemlich genau wie erwartet. Ihr erhaltet 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Der Akku ist im Vergleich zum letzten Jahr leicht gewachsen und beträgt bis zu 4.080 mAh. Es gibt auch einen I68-Schutz gegen Wasserschäden. Eine Schnellladung ist mit bis zu 18 Watt möglich; das entsprechende Ladegerät befindet sich im Lieferumfang.

Natürlich startet das Pixel 5 out of the Box mit Android 11, und es gibt exklusive Pixel-spezifischen Funktionen, die wir Anfang des Jahres auch auf dem Pixel 4a gesehen haben.

5G-Unterstützung

Anscheinend kann man im Jahr 2020 kein Flaggschiff-Smartphone auf den Markt bringen, ohne 5G an Bord zu haben. Das integrierte X52-Modem von Qualcomm ist in diesem Jahr im Pixel 5, aber das Telefon unterstützt nur 5G-Netzwerke mit Sub-6GHz und nicht das viel schnellere mmWave 5G. Dies geschieht in der gesamten Branche und ist nichts, worüber man sich wirklich aufregen sollte.

Preis und Erscheinungsdatum

Google hatte bereits vor der Veranstaltung bestätigt, dass das Pixel 5 in die USA, Großbritannien, Kanada, Irland, Frankreich, Deutschland, Japan, Taiwan und Australien kommen wird. Es ist ab dem 15. Oktober zu einem Preis von 613 Euro verfügbar. Es sind mehrere Farben erhältlich, neben Schwarz auch die neue mintgrüne Variante.

