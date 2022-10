Google Pixel 7 Pro: Das Display verbraucht mehr Strom als sein Vorgänger

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Google Pixel 7 – Entsperrtes Android-Smartphone mit Weitwinkelobjektiv – 128GB - Lemongrass Zur Geräte-Datenbank

Hat das Google Pixel 7 Pro ein Displayproblem?

Google hat uns kürzlich neben der Pixel Watch auch die beiden Smartphones Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro vorgestellt. Die NextPit-Redaktion gehört zu den wenigen Glücklichen auf diesem Planeten, welche alle drei Geräte bereits ausführlich testen durften. Camilla, welche das Pro-Modell auf Herz und Nieren geprüft hat, ist von dem Android-13-Smartphone sichtlich begeistert. Wenn da nicht das mit dem langsamen Laden und dem fehlenden Netzteil wäre. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display, mit seiner maximalen Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 10 bis 120 Hertz (LTPO), wusste zumindest auf ganzer Linie zu gefallen. Die maximale Helligkeit von 1.000 Nits (HDR) und unter direktem Sonnenlicht sogar 1.500 Nits, haben vermutlich ebenfalls zu dem positiven Urteil beigetragen.

Nun ist es aber genau jenes Display, welches dem XDA-Redakteur Adam Conway große Sorgen bereitet. Seinen Aussagen zufolge würde der Bildschirm des Google Pixel 7 Pro deutlich mehr Strom verbrauchen, als es sein Vorgänger, das Google Pixel 6 Pro getan hat. Und das viel eigentlich in unseren damaligen Test beim Thema Stromverbrauch nicht sonderlich positiv auf. Das Pixel 7 Pro hingegen kam im PCMark-Akkutest auf eine Akkulaufzeit von 14 Stunden und 35 Minuten. Camilla attestierte also dem Google-Smartphone eine sehr gute Laufzeit. Convay hingegen ist prinzipiell der geleichen Meinung. Doch unter direktem Sonnenlicht kann das Display auch durchaus eine Helligkeit von 1.500 Nits leisten. Eben in einem solchen Fall ist ihm der rapide Verlust bewusst geworden.

Das AMOLED-Display des Pixel 7 Pro ist einfach ein Hochgenuss. / © NextPit

So berichtet der XDA-Redakteur, das unter der Sonne das Google Pixel 7 Pro knapp 10 Prozent Akkukapazität binnen 15 Minuten Nutzung verloren hatte. Messungen an insgesamt vier Google Pixel 7 Pros bestätigten seine Vermutungen. Das 7 Pro verbraucht laut Messgerät bei 1.000 Nits 6 Watt. Das Samsung Galaxy S22 Plus hingegen nur 4 Watt. Das Google Pixel 6 Pro schafft diese Helligkeit nicht, weswegen ein weiterer Test bei einer Helligkeit von 600 Nits erstellt wurde. Auch hier ist das 7 Pro mit einem Verbrauch von bis zu 4 Watt der Umweltsünder. Der Vorgänger – das Google Pixel 6 Pro – verbrauchte hingegen nur 2,9 Watt und das Galaxy S22 Plus sogar nur 2 Watt. Im Übrigen scheint das Basismodell von Google nicht mit diesen Problemen zu kämpfen.

Es ist derzeit unklar, ob dies ein Fehler ist oder ob sich dies durch Deaktivieren bestimmter Einstellungen oder einem Software-Update durch Google behoben werden kann. Wir werden zumindest ein Auge drauf haben, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt.

Was meint Ihr? Übertrieben oder essentiell wichtig? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare und wir kommen ins Gespräch!