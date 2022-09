Aufatmen: Die Preise des Google Pixel 7 & Pixel 7 Pro bleiben konstant

Preise des Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro bekannt

Eines der letzten Geheimnisse rund um das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro scheint gelöst. Wieder einmal ist es Amazon – in dem Fall in Spanien – das uns vor dem offiziellem Launch-Event am Donnerstag den 6. Oktober, um 16:00 deutscher Zeit, die Preise der beiden Google-Smartphones verrät. Obwohl, streng genommen gibt man "nur" den Preis des Google Pixel 7 mit 128 GB internen Programmspeicher, in der Farbe Obsidian bekannt. Der beträgt laut Amazon Spanien exakt 649 Euro. Daraus können wir im Grunde auch den Preis für das Google Pixel 7 Pro antizipieren.

Warum? Ganz einfach: das ist der identische Preis des Google Pixel 6, dem Vorgänger. Da Google also erfreulicherweise nicht den Gerüchten zu einer saftigen Preiserhöhung folgt, kann man auch für das Pro-Modell vom identischen Preis ausgehen. Natürlich alles unter Vorbehalt. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Google Pixel 6 Pro mit 128 GB, betrug in unsere Regionen im vergangenen Jahr (und nach wie vor) 899 Euro. Die Sache hat jedoch noch einen Haken. Denn Gerüchten zufolge soll es bei dem Google Pixel 7 Pro nur eine 256-GB-Variante geben. Das wären dann 999 Euro. Okay, jetzt driftet uns das Ganze doch in den Bereich der Gerüchte ab.

Die Google Pixel Watch erscheint wohl mit Fitbit-Apps. / © Google / Screenshot by: NextPit

Und genau in dieser Sparte ist auch die Nachricht von unserem deutschem Top-Leaker Roland Quandt zu verorten. Der will nun auch den Preis der Google Pixel Watch aus Großbritannien in Erfahrung gebracht haben. So heißt es von gesegneter Quelle, 379 Euro für die WLAN-Smartwatch und 419 Euro, wenn man lieber das 4G-Modell wünscht. Oh je, zu früh gefreut. Ist jetzt doch nicht alles preiswert bei Google.

Für ein solch "altes" Modell mit dickem Rand und einem vermutlichen Akku zum Vergessen, etwas hastig, oder? Derweil gibt uns Mountain View noch Bescheid, dass wir am kommenden Donnerstag aus dem New Yorker Stadtteil Williamsburg auch noch was aus der Fraktion Nest-Smart-Home-Portfolio präsentiert bekommen. Seid ihr auch schon so aufgeregt?