Es ist Rosenmontag und Städte wie Köln, Mainz oder Düsseldorf verwandeln sich in Party-Festungen. Seid Ihr keine Karnevalisten oder einfach nur auf der Suche nach einem richtig genialen Smartphone-Deal, könnt Ihr gerade bei MediaMarkt fündig werden. Denn hier gibt es das Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro mit passenden Handyverträgen und Pixel Buds Pro zum Vorteilspreis.

Google Pixel 9 vs. Google Pixel 9 Pro: So groß ist der Unterschied

Natürlich spielen die Kosten eine wichtige Rolle bei Eurer Entscheidung, doch schauen wir uns zuerst einmal die Unterschiede der Pixel-Smartphones an. Rein optisch sind die Geräte recht identisch. Sie setzen auf ein 6,3-Zoll-OLED-Display sowie ein recht markantes Kamera-Modul auf der Rückseite. Das Pro bietet allerdings eine LTPO-Technologie, was für eine variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hertz sorgt.

Das Kamera-Modul auf der Rückseite ist recht markant, bietet aber auch richtig gute Fotos. / © nextpit

Auch bei der Kamera gibt es einen kleinen Unterschied: Während die Standard-Variante auf eine 50-MP-Hauptkamera in Kombination mit einer Ultraweitwinkel- und Makrokamera mit 48 Megapixel setzt, gibt es beim Pixel 9 Pro noch eine 5x-Telekamera dazu. Beide Geräte setzen auf den Google Tensor G4, allerdings gibt's beim Pro 16 GB RAM, beim Pixel 9 sind es "nur noch" 12 GB. Beide Geräte sind jedoch auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten sieben Android-System-Updates und sieben Jahre lang Sicherheitspatches.

Ansonsten sind die Geräte sich auch beim 4.700-mAh-Akku einig, der kabelgebunden mit bis zu 27 W aufgeladen wird. Gerade der hohe Einstiegspreis hat jedoch viele Google-Fans abgeschreckt. Bereits in unserem Test zum Google Pixel 9 moniert mein Kollege Ben den gefährlichen Preissprung. Gut also, dass Ihr die beiden Smartphones jetzt deutlich günstiger bekommt.

Gratis Pixel Buds Pro? Das steckt hinter dem Angebot

Möglich wird das Ganze durch zwei Tarif-Deals. Entscheidet Ihr Euch für das Google Pixel 9, gibt es die "Vodafone Allnet Flat 20 GB" von Freenet* obendrauf. Dabei befindet Ihr Euch im 5G-Netz von Vodafone und könnt, wer hätte es gedacht, auf 20 GB Datenvolumen monatlich zurückgreifen. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt zudem 50 MBit/s. Im Monat verlangt der Provider 19,99 Euro, sowie einmalig 29 Euro für die Geräte. Hinzu kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro, sowie 4,95 Euro für den Versand. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt's wiederum 50 Euro Wechselbonus dazu.

Beim Google Pixel 9 Pro gibt es im MediaMarkt-Angebot* den o2 Mobile XL dazu. Hier gibt es satte 300 GB im 5G-Netz des Providers. Außerdem beträgt die maximale Download-Bandbreite 300 MBit/s. Mit dem Grow-Vorteil erhaltet Ihr darüber hinaus 10 GB jährlich gratis dazu. Monatlich werden hier allerdings 34,99 Euro fällig sowie einmalig 1 Euro für die Geräte, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand. Als Wechselbonus winken hingegen stolze 150 Euro.

Pixel-Deals bei MediaMarkt Gerät Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Tarif Vodafone Allnet Flat 20 GB o2 Mobile XXL Datenvolumen 20 GB 300 GB + 10 GB jährlich Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € 34,99 € Einmalige Kosten 73,94 € 45,94 € Gesamtkosten 553,70 € 885,70 € Wechselbonus 50,00 € 150,00 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Google Pixel 9 (128 GB) – 576,55 €

Google Pixel Buds Pro – 97,85 € Google Pixel 9 Pro (128 GB) – 834,99 €

Google Pixel Buds Pro – 97,85 € Effektive Ersparnis pro Monat ~ 7,11 € ~ 8,21 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Bei beiden Geräten habt Ihr eine recht hohe effektive monatliche Ersparnis, denn Ihr zahlt hier insgesamt weniger mit den Verträgen als für die Geräte ohne Handytarif – und das sogar dann, falls Ihr den Wechselbonus nicht wahrnehmt. Beachtet allerdings, dass Ihr bei der Standardvariante ab dem 25. Monat 29,99 Euro monatlich zahlen müsst – beim Pro bleibt der Preis gleich. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit unterscheiden sich die monatlichen Kosten also nur noch um 5 Euro.

Spannende Kamera-Änderung: Google Pixel 9a geleakt

In beiden Fällen gilt, dass es derzeit kein besseres Angebot gibt. Gerade mit den Pixel Buds Pro (Test) werden die Deals richtig spannend. Selbst in der Vergangenheit gab es kaum bessere Angebote zu den Google-Smartphones. Habt Ihr also Interesse an einem der Geräte, solltet Ihr schnell bei MediaMarkt vorbeischauen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eines davon interessant für Euch oder hat Euch die Preispolitik von Google abgeschreckt? Lasst es uns wissen!