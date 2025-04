Das Google Pixel 9 Pro ist stimmig und zählt daher nicht grundlos zu den besten Smartphones, die Ihr Euch kaufen könnt. Die Gesamtleistung überzeugt, während die Kamera samt Tele-Linse auf einem gewohnt hohen Niveau arbeitet. Android in seiner schönsten Form gepaart mit sieben Jahren Software- und Sicherheits-Updates sorgen zudem für ein nachhaltiges Gerät. Mit Gemini ist zudem einer der besten KI-Assistenten integriert und heben das Gerät von der Konkurrenz ab. All das verpackt Google im für mich schönsten Gehäuse auf dem Smartphone-Markt.

Pixel 9 Pro im Unlimited-Tarif – Nur mit Vorsicht genießen!

Das Pixel 9 Pro bietet ein absolut überzeugendes Gesamtpaket, das kaum Wünsche offenlässt. Wenn Ihr noch mehr zum Smartphone wissen möchtet, empfiehlt sich unser Test zum Google Pixel 9 Pro. In der MediaMarkt-Tarifwelt habt Ihr die Möglichkeit, das High-End-Gerät zusammen mit dem Mobilfunktarif "o2 Mobile Unlimited on Demand Booster Promo" besonders günstig zu ergattern. Zusätzlich winken die Google Pixel Buds Pro als Zugabe. Allerdings hat das Angebot einen kleinen Haken.

Der ikonische Kamerabalken auf der Rückseite fällt auch beim Pixel 9 Pro direkt ins Auge. / © nextpit

Der Hund liegt hier in der Funktion des Tarifs begraben. Versteht mich nicht falsch: Ihr bekommt hier einen Tarif, bei dem Ihr unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung habt – zumindest in der Theorie. Denn Euch stehen täglich Datenpakete von 10 GB zur Verfügung. Sind diese aufgebraucht, müsst Ihr aktiv werden und eine kostenlose SMS an o2 senden, um zusätzliches Inklusiv-Volumen freizuschalten. Dafür zahlt Ihr zwar nichts und könnt das so oft machen wie Ihr möchtet, allerdings habt Ihr irgendwo dennoch eine Grenze gesetzt bekommen. Allerdings sollten den meisten von Euch sogar die täglichen 10 GB vollkommen ausreichen.

Im Tarif ist natürlich eine Allnet- und SMS-Flat direkt an Bord. Auch EU-Roaming ist hier inklusive. Und als Highlight gibt es noch die Google Pixel Buds Pro (Test) als Zugabe dazu.

Fehlen also nur noch die Kosten. Das Bundle, das aus Smartphone, In-Ear-Kopfhörern (Bestenliste) und einem Tarif besteht, kostet Euch einmalig 29 Euro. Hier kommen noch einmal 4,95 Euro für den Versand und 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr hinzu. Die monatliche Grundgebühr ist mit 24,99 Euro allerdings recht überschaubar. Nachfolgend haben wir Euch die wichtigsten Tarif-Daten noch einmal zusammengefasst.

Tarif-Deal-Check Tarif o2 Unlimited on Deamnd Datenvolumen 10 GB täglich; theoretisch unbegrenzt Download-Bandbreite max. 300 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 € Einmalige Kosten 69,99 € Gesamtkosten 669,75 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 9 Pro (128 GB) – 750,00 €

Google Pixel Buds Pro – 95,70 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 7,33 € Zum Angebot*

Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten summieren sich die Gesamtkosten auf 669,75 Euro. Vergleicht man dies mit dem aktuellen Preis für das Pixel 9 Pro, das derzeit online nicht unter 750 Euro erhältlich ist, erkennt man schnell, dass dieses Angebot wirklich spannend ist – und das sogar ohne die Kopfhörer. Wollt Ihr Euch eines der besten Smartphones schnappen, habt Ihr jetzt die günstige Möglichkeit dazu.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Könnt Ihr etwas mit dem Tarif anfangen oder nutzt Ihr das Ganze eher als Schubladenvertrag? Lasst es uns wissen!