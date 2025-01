Möchtet Ihr Euch das Google Pixel 9 kaufen, müsst Ihr mit einem recht hohen Einstiegspreis rechnen. Durch verschiedene Handyverträge könnt Ihr jedoch eine ganze Menge sparen. Bei MediaMarkt sind nun zwei Angebote aufgetaucht, durch die Ihr sogar so viel spart, dass die Tarif-Deals günstiger sind, als Ihr ohnehin für das Pixel 9 zahlen würdet. Grund genug, sich das Angebot noch einmal genauer anzuschauen.

Das Google Pixel 9 wurde im vergangenen Jahr mit Spannung erwartet. Grund dafür war unter anderem die künstliche Intelligenz "Gemini". Während die KI durchaus überzeugt, kam auch eine saftige Preiserhöhung für die Smartphones. Mittlerweile gibt es das Google Pixel 9 zwar deutlich günstiger, aber ein echtes Schnäppchen ist es noch immer nicht. Es sei denn, Ihr schaut gerade in der Tarifwelt von MediaMarkt vorbei. Denn hier könnt Ihr Euch das Gerät günstig mit einem passenden Handyvertrag im 5G-Netz der Telefónica schnappen.

Google Pixel 9: So gut ist das Smartphone

Google hat sich mittlerweile eine echte Fanbase unter Android-Nutzern aufgebaut. Umso problematischer war daher auch die Entscheidung, eine UVP von 899 Euro für das Standardmodell auszurufen. Das Google Pixel 9 bietet Euch ein 6,3 Zoll großes Display, das auf bis zu 2.700 Nits aufhellt. Die Bildwiederholrate liegt bei maximal 120 Hz, kann zum Stromsparen allerdings auch auf 60 Hz gedrosselt werden. Auch die hochwertige Verarbeitungsqualität lässt sich nicht von der Hand weisen.

Die Ultraweitwinkelkamera (links) des Pixel 9 wurde verbessert – die Hauptkamera bleibt gleich! / © nextpit

In unserem Test zum Google Pixel 9 hat uns jedoch vor allem Gemini überzeugt. Die KI bietet unter anderem natürliche Gespräche, eine Smart-Home-Steuerung oder ein Tool zur Generierung von Bildern. Allerdings sind einige Premium-Funktionen hinter einer Bezahlschranke versteckt, was auch im Jahr 2025 nicht unüblich zu sein scheint, wenn man das geplante Abo-Modell von Samsung betrachtet. Etwas schade ist die Leistung des Google Tensor G4, der hinter anderen Prozessoren zurückbleibt und die überraschend schwache Bildqualität in manchen Bereichen.

Google Pixel 9 zum Spottpreis – Lohnt sich das?

MediaMarkt bietet Euch das Google Pixel 9 jetzt mit zwei Tarifen an. Zum einen könnt Ihr Euch die "Telekom Allnet Flat" von Freenet schnappen, die Euch 20 GB Datenvolumen im Telekom-Netz bietet. Ihr surft mit maximal 50 MBit/s und nutzt dabei den 5G-Mobilfunkstandard. Eine Allnet-Flat ist natürlich inklusive. Als zweite Option bekommt Ihr den "Vodafone green LTE" von Freenet geboten. Wie der Name vermuten lässt habt Ihr hier 20 GB Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone (Tarifübersicht) zur Verfügung.

Preislich unterscheiden sich die Angebote kaum voneinander. So zahlt Ihr jeweils 19,99 Euro monatlich, sowie 39 Euro für das Google Pixel 9. Hier kommt eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro, sowie 4,95 Euro für den Versand hinzu. Bei der Version im Telekom-Netz winkt allerdings ein Wechselbonus über 50 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Tarif-Check Tarif Telekom Allnet Flat 20 GB Aktion Vodafone green LTE 20 GB Special Datenvolumen 20 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € 19,99 € Einmalige Kosten 83,94 € 83,94 € Wechselbonus 50,00 € - Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Google Pixel 9 (128 GB) – 662,99 € Google Pixel 9 (128 GB) – 662,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 6,22 € ~ 4,14 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Im Endeffekt tragt Ihr bei beiden Angeboten dieselben monatlichen und einmaligen Kosten. Entscheidend ist jedoch, dass Ihr bei der Telekom-Variante einen zusätzlichen Wechselbonus von 50 Euro erhaltet, wodurch Ihr monatlich 6,22 Euro effektiv sparen könnt. Ebenso wichtig ist, dass Ihr bei der Vodafone-Variante nach Ablauf der Mindestlaufzeit 36,99 Euro monatlich zahlen dürft, beim Telekom-Tarif jedoch nur 29,99 Euro.

Es hängt also von zwei Faktoren ab, für welches Angebot Ihr Euch entscheidet. Einerseits ist es wichtig, welches Netz Ihr bevorzugt. Beide Tarife bieten Euch (fast) dieselben Voraussetzungen und haben identische Kostenpunkte. Andererseits ist es relevant, ob Ihr eine Rufnummer mitbringt. Ist dies der Fall, wirkt sich der Wechselbonus stark auf das Angebot im Telekom-Netz aus, wodurch sich dieser Deal natürlich mehr empfiehlt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 9 interessant für Euch? Lasst es uns wissen!