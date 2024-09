Die Pixel-Smartphone-Familie ist 2024 größer geworden! Statt der üblichen Vorstellung von zwei Modellen wie in den vergangenen Jahren stellte Google auf seinem "Made by Google"-Event vier neue Smartphone-Modelle vor. Verwirrt von der Namenswahl und den drei verschiedenen "Pro"-Versionen? Schaut Euch unseren Vergleich an, um alle Unterschiede zu sehen.

Zunächst einmal ist das neue Google Pixel 9 Pro Fold der Nachfolger des Google Pixel Fold vom letzten Jahr. Und jetzt gibt es auch eine kompakte Pro-Version. Alle Handys haben viele Gemeinsamkeiten, wenn es um die Hardwareausstattung und die Softwareunterstützung geht, aber es gibt ein paar Dinge, auf die Ihr ein Auge haben solltet, je nachdem, welche Prioritäten Ihr setzt. Bis auf das Foldable konnten wir bereits alle neuen Modelle testen. Werft jetzt zunächst einen Blick auf den Vergleich der technischen Daten, danach gehen wir dann Punkt für Punkt ausführlich durch.

Technische Daten: Die Google-Pixel-9-Reihe im direkten Vergleich

Das neue Foldable Größtes Display Das kompakte Pro Das Standard-Flaggschiff Produkt Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Bild Bewertung Noch nicht getestet Zum Test: Google Pixel 9 Pro XL Zum Test: Google Pixel 9 Pro Zum Test: Google Pixel 9 Display Außen: 6,3" OLED

2.424 × 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate

innen: 8" LTPO-OLED

2.152 × 2.076 px

1 ~ 120 Hz 6,7" LTPO-OLED

2.992 × 1.344 px

1 ~ 120 Hz Bildwiederholrate 6,33" LTPO-OLED

2.856 × 1.280 Pixel

1 ~ 120 Hz Bildwiederholrate 6,3" OLED

2.424 × 1.080 Pixel

120 Hz Bildwiederholrate SoC Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Speicher 16 GB RAM

256 / 512 GB Speicher

Keine Speichererweiterung 16 GB RAM

128 / 256 / 512 / 1024 GB Speicherplatz

Keine Speichererweiterung 16 GB RAM

128 / 256 / 512 / 1024 GB Speicherplatz

Keine Speichererweiterung 12 GB RAM

128 / 256 GB Speicherplatz

Keine Speichererweiterung OS Android 14

Sieben Jahre System-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Android 14

Sieben Jahre System-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Android 14

Sieben Jahre System-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Android 14

Sieben Jahre System-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 48 MP, f/1.7, 1/2''-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel + Makro: 10,5 MP, f/2,2, 1/3,4''-Sensor

5x Tele: 10,8 MP, f/3,1, 1/3,2''-Sensor, OIS Hauptkamera: 50 MP, f/1,68, 1/1,31''-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel + Makro: 48 MP, f/1,7, 1/2,55''-Sensor

5x Tele: 48 MP, f/2.8, 1/2.55'' Sensor, OIS Hauptkamera: 50 MP, f/1,68, 1/1,31''-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel + Makro: 48 MP, f/1,7, 1/2,55''-Sensor

5x Tele: 48 MP, f/2.8, 1/2.55'' Sensor, OIS Hauptkamera: 50 MP, f/1,68, 1/1,31''-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel + Makro: 48 MP, f/1,7, 1/2,55''-Sensor Selfie-Kamera Außen: 10 MP, f/2.2

Innen: 10 MP, f/2.2 42 MP, f/2.2 42 MP, f/2.2 10,5 MP, f/2.2 Akku 4650 mAh

21 W kabelgebundenes Laden

7,5 W kabelloses Laden 5.060 mAh

37 W kabelgebundenes Aufladen

12 W kabelloses Aufladen nach Qi

23 W Pixel Standaufladung

Umgekehrtes drahtloses Aufladen 4700 mAh

27 W kabelgebundenes Laden

12 W kabelloses Qi-Laden

21 W Pixel Standaufladung

Drahtloses Aufladen in umgekehrter Richtung 4700 mAh

27 W kabelgebundenes Laden

12 W kabelloses Qi-Laden

15 W Pixel Standaufladung

Kabelloses Aufladen in umgekehrter Richtung Konnektivität 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IPx8 IP68 IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht Geschlossen: 155,2 x 77,1 x 10,5 mm

Geöffnet: 155,2 x 150,2 x 5,1 mm

257 g 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 221 g 152,8 × 72,0 × 8,5 mm, 199 g

152,8 × 72,0 × 8,5 mm, 198 g Angebote*

Ein größeres Fold und ein kleineres Pro

Das Design des 2024 ist größtenteils einheitlich: Das pillenförmige Kameravisier mit einer Art "Suchfeld"-Design ersetzt das seitliche Design der vorherigen Generationen. Alle Modelle haben abgerundete Ecken, ähnlich wie die Pixel-8-Generation, mit relativ dünnen Rändern um die OLED-Displays.

Das Fold-Modell ist nach IPx8 wasserdicht, aber nicht resistent gegen feine Partikel oder Staub. Die anderen Pixel-Modelle hingegen sind alle nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Alle vier Modelle haben einen Metallrahmen und Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite. Die Rückseite des Pixel 9 Pro und 9 Pro XL ist mattiert, das Basismodell hat eine glänzende Oberfläche und das Fold ist halb glänzend.

Geht es nur mir so, oder sehen die Kameraausschnitte wie Suchfelder aus? / © nextpit

Auch die Farboptionen variieren je nach Modell. Das Pixel 9 Pro Fold ist in den Farben Obsidian (schwarz) und Porzellan (weiß) erhältlich. Die beiden anderen 9-Pro-Modelle erweitern diese Auswahl mit Hazel (grau) und Rose Quartz, während das Standard-Pixel-9 diese durch Wintergreen und Peony (rosa) ersetzt. Oh, und die farbliche Gestaltung gilt auch für die Kamerainsel mit einem anderen Farbton.

Beim Testen ist unseren Redakteuren allesamt die wirklich hochwertige Verarbeitung aufgefallen, die die Pixel-Phones qualitativ noch einmal auf ein höheres Level hievt.

Das kleinere Pixel 9 Pro und das Vanilla Pixel 9 haben die gleichen Abmessungen, wobei die Pro-Version ein Gramm mehr wiegt. Die anderen Handys der Reihe sind erwartungsgemäß größer und schwerer, aber das Fold tauscht die Passport-Proportionen der ersten Generation gegen ein Standard-Seitenverhältnis auf dem externen Display.

Das Pixel 9 Pro Fold verfügt jetzt über ein 8-Zoll-Display. / © Google

Das externe Display des Pixel 9 Pro Fold ist auf dem Papier dem des Pixel 9 sehr ähnlich. Es handelt sich um ein 6,3 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 2424 × 1080 px und einer festen Bildwiederholfrequenz von 120 oder 60 Hz. Der innere Bildschirm des Pixel 9 Pro Fold ist jetzt 8 Zoll groß und verfügt über ein hochwertigeres OLED-Panel mit variablen Bildwiederholraten zwischen 1 und 120 Hz, um Strom zu sparen. Hinzu kommt eine fast quadratische Auflösung von 2152 × 2076 px.

Beide Pixel 9 Pro sind mit LTPO-OLED-Panels ausgestattet, die dieselbe Bandbreite an Bildwiederholfrequenzen bieten, aber ihre Auflösungen unterscheiden sich je nach Größe: 2992 × 1344 px für das 6,7-Zoll-Modell und 2856 × 1280 px für das 6,33-Zoll-Modell. Das Basismodell ist mit dem 6,3 Zoll großen Panel lediglich minimal kleiner als das kleinere Pro, lässt aber die LTPO-Technologie vermissen.

Wie bei vielen anderen Modellen, die 2024 auf den Markt kommen, verfügen alle vier Modelle über eine hohe Spitzenhelligkeit: 2700 Nits für das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro Fold und 3000 Nits für das Pixel 9 Pro (XL). Unbedingt noch erwähnenswert bei allen Modellen: Der optische Fingerabdrucksensor im Display wurde nun durch einen Sensor mit Ultraschalltechnologie ersetzt. Das sorgt für schnelleres, zuverlässiges Entsperren, erhöht aber auch die Sicherheit.

Neuer Tensor-Chip mit der üblichen KI-Unterstützung

Alle vier Pixel-9-Modelle werden von demselben Tensor-G4-Prozessor angetrieben, der mit dem Titan–M2-Sicherheitschip gepaart ist. Ähnlich wie bei den Vorgängergenerationen durftet Ihr keine Spitzenleistungen in Benchmark-Tests erwarten. Hier sind unsere Ergebnisse mit den drei getesteten Modellen in den einschägigen Tests:

Google Pixel 9

(Tensor G4) Google Pixel 9 Pro

(Tensor G4) Google Pixel 9 Pro XL

(Tensor G4) Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Xiaomi 14 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Apple iPhone 15 Pro Max

(A17 Pro) 3D Mark Wild Life Extreme 2.333 – 2588 5094 4680 3998 3D Mark Wild Life

Extreme Stress Test Bester Loop: 2524

Schlechtester Loop: 1358

Stabilität: 53,8 % Bester Loop: 2559

Schlechtester Loop: 2046

Stabilität: 80 % Bester Loop: 2603

Schlechtester Loop: 2071

Stabilität: 79,6 % Bester Loop: 5160

Schlechtester Loop: 3013

Stabilität: 58,4 % Bester Loop: 4708

Schlechtester Loop: 3606

Stabilität: 69,4 % Bester Loop: 3817

Schlechtester Loop: 2842

Stabilität: 74,4 % AnTuTu 826.999 948.187 1.094.183 1.851.716 1.939.484 1.569.312 Geekbench 6 Single: 1.666

Multi: 3.761 Single: 1934

Multi: 4466 Single: 1950

Multi: 4050 Single: 2252

Multi: 7107 Single: 1828

Multi: 6317 Single: 2936

Multi: 7003

Im Test stellte sich allerdings auch heraus, dass Google erneut hinter die Chips von Qualcomm, Apple und auch Samsung zurückfällt, dieser Nachteil aber in der Praxis so gut wie nicht wahrgenommen wird. Ihr spielt also alle anspruchsvollen Games problemlos auf hohen Einstellungen, nutzt komplexe Software – und durch das verbesserte Wärmemanagement ist auch das Erhitzen nicht mehr so problematisch wie bei den Vorgängern.

Was die Konnektivität angeht, so sind alle Geräte mit modernen Drahtlosstandards wie eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und NFC kompatibel. Die drei Pro-Modelle bieten außerdem UWB-Unterstützung, die beim Basismodell nicht verfügbar ist.

Vielseitige Kameras rundum

Bei den Sensoren für die Bildaufnahme unterscheiden sich die faltbaren und die nicht faltbaren Modelle, daher beginnen wir mit dem Pixel 9 Pro Fold. Während alle Pro-Modelle über ein Dreifach-Kameraset mit Haupt-, Ultraweitwinkel- und 5-fachem Telezoom verfügen, sind die Auflösung und die Sensorgrößen beim Pro Fold kleiner: 48, 10,5 bzw. 10,8 Megapixel (mit 1/2''-, 1/3,4''- und 1/3,2''-Sensoren), angeordnet in zwei Reihen.

Die Pixel 9 Pros ersetzt diese mit 50-, 48- und 48-Megapixel-Sensoren, mit größeren Bereichen: 1/1,31'', 1/2,55'' bzw. 1/2,55''. Erwartet also nicht die gleiche Kameraleistung für das faltbare Pixel. Die technischen Daten der Kamera des Pixel 9 Pro ähneln denen der Vorgängergeneration, aber die Ultraweitwinkel-Linse ist jetzt "heller" und hat eine Blende von f/1.7, was die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen in offenen Aufnahmen eigentlich verbessern sollte.

Die Pro-Modelle beeindrucken uns durch herausragende Fotos am Tag. Die Ergebnisse sind sehr detailliert und dynamisch, auch die Zoom-Resultate sind klasse. Bei allen Modellen stellten wir jedoch Schwächen beim Knipsen von Nachtfotos fest.

Die Ultraweitwinkel-Kamera kann auch im Nahbereich fokussieren und dient als Makroobjektiv. / © nextpit

Das Vanilla Pixel 9 verfügt nur über die Haupt- und die Ultraweitwinkel-Kamera, mit ähnlichen Eigenschaften wie die teureren Modelle. Leider haben wir vermehrt Bildfehler und Artefakte wahrgenommen, zudem überzeugt uns die Kamera auch hier bei Nachtfotos nicht. Tagsüber gelingen aber sehr gute Fotos.

Google hebt hervor, dass die Ultraweitwinkel-Kamera über einen "Makrofokus" verfügt, macht aber keine Angaben zum Mindestfokusabstand. Bei unseren Tests gefielen uns die Makro-Resultate aber richtig gut. Am anderen Ende der Brennweite bieten die Telekameras der drei Pro-Modelle die gleiche 5-fache Vergrößerung, aber das Fold erreicht maximal einen 20-fachen digitalen Zoom, während die anderen Modelle eine 30-fache Vergrößerung erlauben.

Der ikonische "Visor" auf der Rückseite ist Vergangenheit. / © nextpit

Für Selfies verfügt das Pixel 9 Pro Fold über zwei 10-Megapixel-Sensoren auf dem äußeren und inneren Display, während das Pixel 9 mit einer 10,5-MP-Komponente ausgestattet ist. Das Pixel 9 Pro hingegen bietet eine Auflösung von 42 Megapixeln in der winzigen Kamerabohrung.

Google wirbt damit, dass die "Super High-Resolution Zoom"-Vergrößerung jetzt auch bei Videos zur Verfügung steht, und für diejenigen, die keine Rücksicht auf die Speicherkapazität nehmen wollen, können Aufnahmen in 8K-Auflösung eingestellt werden.

Zu den weiteren neuen Kameratricks gehört eine wirklich gelungene "Add Me"-Funktion, mit der Ihr fehlende Personen zur Szene hinzufügen könnt, und der Magic Editor kann die Bildkomposition verändern. Wir haben Euch das Add-Me-Feature für Gruppenfotos bereits ausführlich vorgestellt. Damit Ihr Euch selbst einen Eindruck verschaffen könnt, werft doch am besten flott einen Blick auf unsere Galerien:

Beispielfotos des Pixel 9

Tagsüber erstellt das Pixel durchaus schöne Aufnahmen. © nextpit Die Kontraste sollte man häufiger selbst anpassen. © nextpit Der Porträtmodus arbeitet auch mit nicht-menschlichen Objekten. © nextpit Der Porträtmodus leistet sich häufiger aber grobe Patzer wie die verschwommenen Speichen. © nextpit Auch bei einfachen Motiven gibt es mitunter Artefakte im Porträtmodus. (unten rechts) © nextpit Die HDR-Verarbeitung zeichnet manchmal Säume um Objekte. © nextpit Die Ultraweitwinkelkamera weist im Vergleich zur Hauptkamera einen Grünstich auf. © nextpit Hier eine Aufnahme ganz ohne Zoom. © nextpit Hier seht Ihr den 2-fach-Zoom © nextpit Hier sehen wir den 5-fach-Zoom. © nextpit Maximal gibt's einen 8-fach-Zoom – wirklich brauchbar ist er aber nicht. © nextpit Der natürliche Schärfeverlauf ist oft schöner als der Porträtmodus. © nextpit Porträtaufnahmen wie hier sind manchmal ein wenig zu verwaschen. © nextpit Der Detailgrad der Aufnahmen ist zum Teil erstklassig. © nextpit HDR im Gegenlicht kann das Pixel gut ausgleichen. © nextpit Mit dem Sichtfeld von 130 Grad ist es mitunter schwer, gerade Linien zu erhalten. © nextpit HDR-Fotos sehen zum Teil recht künstlich aus. © nextpit Ohne Ultraweitwinkel sind die Linien weniger stark gekrümmt. © nextpit Kann man kaum verhauen: Goldene Stunde im Sonnenuntergang. © nextpit Hier sitzt der Fokus nicht auf dem Subjekt. Ein grober Patzer für ein 900-Euro-Kamerahandy. © nextpit Noch ein Makrofoto © nextpit Toll: Der Makromodus der Ultraweitwinkelkamera. © nextpit Leider sehen wir Reflexionen von Lichtern auf den Fotos. © nextpit Mitunter sehen auch Nachtaufnahmen schön aus, wenn die Lichtstimmung es hergibt. © nextpit Hier sehen wir ein weiteres sehr überzeichnetes Foto. © nextpit Achtet auf den Bereich rechts im Bild: Hier rechnet das Google starke Artefakte ein. © nextpit Der Nachtmodus ist effektiv, weist aber einen geringeren Detailgrad auf. © nextpit In der Finsternis kann das Pixel 9 auch dunkelste Ecken aufhellen. © nextpit

Beispielfotos des Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (5x) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Google Pixel 9 Pro: Selfie © nextpit Google Pixel 9 Pro: Weitwinkel-Selfie - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 9 Pro: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Google Pixel 9 Pro: Selfie © nextpit Google Pixel 9 Pro: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 9 Pro: Selfie - Porträtmodus an © nextpit

Beispielfotos des Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Night Mode © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel - Night Mode © nextpit

Sieben Jahre lang Software-Updates wie gewohnt

Apropos Software-Features: Google verspricht sieben Jahre lang Feature Drops, die sowohl Android-Updates als auch Sicherheitspatches abdecken. Es ist erwähnenswert, dass alle vier Modelle mit Android 14 auf den Markt kamen und auch aktull weiterhin auf das Update auf Android 15 warten. Erwartet also nicht, dass die Pixel-9-Modelle die Android-Version 2031 (Android 22, wenn alles entsprechend läuft) erhalten, wenn Google weiterhin Android-Versionen im September oder Oktober veröffentlicht.

Spannend ist bei Google jedes Jahr der Blick auf die neuen KI-Tricks, die eingeführt werden. Die Meinungen zu Gemini nano sind noch zwiegespalten: Es gibt nette Funktionen mit Mehrwert, allerdings auch andere Tools, deren Nutzen eher zweifelhaft ist, oder die noch nicht überall verfügbar sind. Eine weitere Einschränkung: Das stärkere Gemini Live ist kostenpflichtig. Wer dann aber im Monat 22 Euro investiert, kann sich mit Gemini Live unterhalten und bekommt einen wirklich leistungsstarken Chatbot an die Hand.

Schnelleres Aufladen, aber nicht viel

Alle Pixel-9-Modelle unterstützen Googles neues kabelgebundenes Ladegerät mit 45 W. Google hat dies später präzisiert, indem es eine maximale Eingangsleistung von 23 W für das Pixel 9 Pro XL und 21 W für die kleineren Telefone angibt, während das Fold mit maximal 21 W lädt.

Alle Modelle können auch kabellos geladen werden, wobei Google nur die Qi-Zertifizierung und nicht die neueste Version erwähnt. Abgesehen vom Fold, erreichen alle Handys eine maximale Ladeleistung von 12 W bei Verwendung von Qi-kompatiblen kabellosen Ladegeräten, wobei sie mit dem Pixel-Standfuß mit unterschiedlichen Eingängen geladen werden können. Darüber hinaus verfügen sie über Battery Share (umgekehrtes kabelloses Laden).

Alle drei getesteten Modelle brauchten zwischen 80 (Pro XL) und 90 (Basismodell) Minuten, um komplett auf 100 Prozent aufzuladen. Der Akku-Benchmark attestiert dem Pixel 9 Pro XL eine Laufzeit von 15 Stunden und 39 Minuten, was ein richtig guter Wert ist. Mit hochauflösendem Display und 120 Hz schafft es das kleinere Pro auf einen fast ebenso hohen Wert, lediglich das Pixel 9 fällt mit 12,5 Stunden ein wenig zurück.

Preise und Verfügbarkeit Pixel 9 Pro Fold Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Pixel 9 1 TB ❌ 1689 € - ❌ 512 GB 2.029 € 1429 € 1329 € ❌ 256 GB 1.899 € 1299 € 1199 € 999 € 128 GB ❌ 1199 € 1099 € 899 € Farben Schwarz

Weiß Schwarz

Weiß

Grau

Rosa Schwarz

Weiß

Grau

Rosa Schwarz

Weiß

Grün

Rosa

Die Preise für das Pixel 9 beginnen bei 899 Euro und reichen bis zu 1329 Euro für das Pixel 9 Pro XL mit 1 TB. Während die drei von uns getesteten Modelle direkt in den Handel kamen, musstet Ihr auf das Foldable noch etwas länger warten. Mittlerweile bekommt Ihr aber auch das Pixel 9 Pro Fold im Handel für wenigstens 1.899 Euro.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro XL

Das Pixel 9 gibt es zusätzlich zu den Standardfarben Schwarz und Weiß auch in Pink und Grün. / © nextpit

Für unser internationales Publikum gibt es auch eine unterschiedliche Verfügbarkeit je nach Telefon. Das Pixel 9 Pro Fold wird in den folgenden Ländern erhältlich sein:

Nord- und Südamerika: Kanada, USA.

Kanada, USA. Europa: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Norwegen,

Schweiz, Schweden, Großbritannien

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweiz, Schweden, Großbritannien Asien-Pazifik: Australien, Indien, Japan, Singapur, Taiwan.

Die anderen drei Pixel-9-Telefone werden zusätzlich in diesen Ländern erhältlich sein: Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Malaysia.

Fazit

Die größte Neuigkeit bei der Vorstellung des Pixel 9 sind wahrscheinlich die neuen Varianten. Das kompakte Pixel 9 Pro und das faltbare Pixel 9 Pro Fold (abgesehen von den seltsamen Namen) lassen erahnen, dass die Pixel-Familie stärker denn je ist. Und ja, die Performance steigt tatsächlich an und lässt im Praxiseinsatz nichts zu wünschen übrig, aber Google liegt hier weiterhin auch hinter den großen Konkurrenten zurück. Insgesamt ist das Update der 2024er-Reihe jedoch eher zaghaft, ohne bahnbrechende Funktionen oder Hardwareänderungen für die Nutzer:innen.

Positiv aufgefallen sind uns die guten Akkulaufzeiten bei den Pro-Geräten, lediglich das Pixel 9 hängt da etwas hinterher. Auch bei der Kameraqualität zeigt sich, wieso Google diesen beiden Geräten das Attribut "Pro" (und einen höheren Preis) verpasst. Allen Modellen gemein sind die erstaunlich gute Verarbeitungsqualität und kleinere Verbesserungen wie der Wechsel auf den Ultraschallsensor für Eure Fingerabdrücke.

Lest unbedingt unsere Testberichte und stellt dort fest, ob Ihr mit den kleinen Defiziten beim Pixel 9 leben könnt, oder ob es doch eine Tendenz zum Pro bzw. Pro XL gibt. Bei allen Updates und Optimierungen glauben wir aber, dass Ihr nicht zwingend Geld in ein neues Pixel-Phone investieren müsst, wenn Ihr letztes Jahr bei der Pixel-8-Reihe zugeschlagen habt.

Was haltet Ihr von Googles Telefonreihe 2024? Habt Ihr größere Änderungen erwartet als das, was wir am Ende bekommen haben? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.