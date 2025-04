Das neue Google Pixel 9a ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und die Händler versuchen sich mit Superlativen zu überbieten. Hierbei den Überblick zu behalten kann recht schwerfallen. So ist sogar uns fast der aktuelle Deal bei klarmobil entgangen. Der Provider bietet Euch das Smartphone in Verbindung mit einem 40-GB-Tarif im D-Netz und den Pixel Buds zum absoluten Vorzugspreis an.

Mit dem Pixel 9a hat Google seinen neuesten Mittelklasse-Streich ins Rennen geschickt. Die Modellreihe erfreut sich unglaublicher Beliebtheit. Der Grund dafür liegt zudem klar auf der Hand: Es handelt sich um eine echte Fan-Edition. Denn Google setzt auf denselben Prozessor, der auch in den Flaggschiff-Modellen zum Einsatz kommt. Dafür zahlt Ihr allerdings nur den Bruchteil davon, was Euch etwa ein Google Pixel 9 Pro (Test) kostet. Bei klarmobil gibt es das Google Pixel 9a mit passendem Tarif und starkem Vorbesteller-Bonus jetzt für nur 19,99 Euro monatlich.

Google Pixel 9a: Das beste Mittelklasse-Smartphone?

In den vergangenen Jahren konnte die Pixel-Mittelklasse so gut wie jedes Mal überzeugen. Auch beim Pixel 9a dürften Google-Fans wieder Schlange stehen. Das Datenblatt verspricht hier nämlich ein Gerät, das vor gar nicht allzu langer Zeit noch als absolutes Flaggschiff-Modell durchgegangen wäre. Die Front schmückt ein 6,3-Zoll-OLED-Display, das mit 2.242 x 1.080 Pixel auflöst und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Auch eine Zertifizierung nach IP68 ist an Bord.

Die bekannte Kameraleiste ist beim Pixel 9a nicht mehr vorhanden. / © nextpit

Das duale Kamera-Setup auf der Rückseite verspricht die gewohnt gute Fotoqualität. Es besteht aus einer 48-MP-Hauptkamera, die mit einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. Das größte Highlight ist jedoch im Inneren zu finden. Wie bereits erwähnt kommt beim Pixel 9a der Tensor G4 zum Einsatz, der 8 GB RAM und 128 GB (oder 256 GB) Flash-Speicher bietet und auch schon in den deutlich teureren Geschwistermodellen für ordentlich Leistung sorgt. Auch der Akku bietet mit einer Kapazität von 5.100 mAh genug Ausdauer, um problemlos durch den Tag zu kommen.

Bei der Update-Politik macht der Hersteller ebenfalls alles richtig. Denn Euch erwarten sieben Jahre lang Sicherheits- und Software-Updates. Wir haben uns das Google Pixel 9a bereits vorab für Euch angeschaut. Ob es sich hierbei um das beste Mittelklasse-Smartphone handelt, bleibt allerdings abzuwarten.

Nur 19,99 Euro monatlich: So gut ist der Deal wirklich

Habt Ihr Lust auf das Google Pixel 9a bekommen, dann empfiehlt sich der aktuelle Deal von klarmobil. Ihr schließt hier die "Allnet Flat 40 GB 5G" ab. Und hier ist der Name natürlich Programm: Euch erwarten 40 GB Datenvolumen im D-Netz. Mit maximal 50 MBit/s surft Ihr im 5G-Mobilfunkstandard. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenfalls integriert. Dafür zahlt Ihr 19,99 Euro im Monat, sowie einmalig 49,99 Euro. Einen Anschlusspreis oder Versandkosten erlässt Euch klarmobil.

Tarif-Check Tarif Allnet Flat 40 GB 5G Netz D-Netz Datenvolumen 40 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Kosten 49,99 € Anschlussgebühr Entfällt Gesamtkosten 529,75 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 9a (128 GB) – 549,00 €

Google Pixel Buds A-Series – 70,52 €

Das Google Pixel 9a kostet Euch zum Marktstart mindestens 549 Euro. Bei klarmobil zahlt Ihr allerdings nach Ablauf der Mindestlaufzeit nur 529,75 Euro. Bestellt Ihr zudem bis zum 11. Mai vor und registriert Euer Gerät bei Google, gibt's die Google Pixel Buds A-Series obendrauf. Diese kosten Euch derzeit ebenfalls mindestens 70,52 Euro. Dadurch spart Ihr effektiv 3,74 Euro monatlich.

Lieber ohne Vertrag? Das Google Pixel 9a mit Kopfhörern im Handel sichern!

Habt Ihr also ohnehin vor Euch das Pixel 9a zu schnappen und könnt mit dem Tarif und den In-Ear-Kopfhörern (Bestenliste) etwas anfangen, macht Ihr bei diesem Angebot absolut nichts falsch. Selbst ohne die Effektivpreisrechnung ist das Angebot nämlich richtig stark. Achtet allerdings darauf, dass Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 34,99 Euro im Monat zahlen müsst. Markiert Euch das Kündigungsdatum also am besten in Eurem neuen Pixel-Smartphone.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Interessiert Ihr Euch für das neue Pixel 9a? Lasst es uns wissen!