Pixel Stand 2 im Test: Googles Stand steht sich selbst im Weg

Während das kein großes Problem ist, hätte ich im Test gerne den Neigungswinkel des Handys verändert. Der starre Charger erlaubt das aber nicht. Der wohl größte Kritikpunkt ist allerdings, dass Ihr das Handy nicht in horizontaler Position laden könnt. Google wirbt damit, dass Ihr das Handy beim Aufladen noch nutzen könnt – Videos auf YouTube oder Netflix lassen sich so aber nicht bequem schauen.

Mein Pixel 6 wurde bei jedem Auflegen zuverlässig aufgeladen. Angenehm, müsst Ihr bei günstigeren Chargern doch häufig mal millimetergenau nachjustieren. Google hat zudem daran gedacht, eine kleine Kerbe an der Unterseite freizulassen. Diese hält den USB-C-Slot frei, was in der Praxis aber keinen großen Nutzen hat. Denn wie die Hardware-Diagramme der Pixel-Geräte verraten , sitzen sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon nicht am USB-C-Anschluss, sondern links und rechts daneben hinter den Öffnungen im Gehäuse.

Im Vergleich zur ersten Generation des Pixel Stand hat der Wireless Charger deutlich an Masse dazugewonnen. Eventuell erinnert Ihr Euch an den ersten Pixel Stand, der aus einer runden Basis und einer wie aufgesteckt wirkenden Rückseite bestand. Der Pixel Stand 2 wirkt deutlich solider und wie aus einem Stück gefertigt. Bei genauem Hinsehen merkt man allerdings, dass Google zwei Plastikteile übereinanderlegt.

Allerdings ergeben sich softwareseitig weitere Vorteile, die allerdings wieder problembehaftet sind. To the Bad-Mobile!

Der bereits erwähnte Lüfter ist ein weiteres Problem des Pixel Stand 2. Er springt beim Laden regelmäßig an und wechselt munter zwischen einem leichten Surren und der Lautstärke eines Notebooklüfters hin und her. Wer den Pixel Stand 2 auf dem Nachttisch nutzen will, wird sein Handy womöglich nur im leisen Modus laden – und muss dabei auf die eigentlichen Vorteile des Chargers verzichten.

Nach kurzer Recherche fand ich heraus, dass Google die Unterstützung für das Quick-Charging erst mit dem Dezember-Update des Pixel 6 und das Pixel 6 Pro ausrollt. Mein Smartphone hängt aber im Januar 2022 noch auf dem November-Update fest. Somit lädt der Pixel Stand 2 mein Aggressionslevel zum Testzeitpunkt schneller auf, als das Pixel 6 – für eine volle Ladung benötigt der Pixel Stand etwa 2 Stunden und 45 Minuten. Google zeigt sich hier meiner Meinung nach nicht besonders kundenfreundlich und macht genau das, was Rubens neulich in seinem Artikel über das Bananenprinzip erklärt hat.

Die Nutzung der hohen Ladegeschwindigkeiten war im Test zudem problembehaftet. Google lässt Euch in der Software-Steuerung des Pixel Stand 2 drei Optionen: Optimiert, Maximal und Leise. Bei der maximalen Ladeleistung springt der integrierte Lüfter des Pixel Stand 2 direkt an. Die Ladezeit wird hier bei 10 Prozent Akkufüllstand mit vier Stunden angegeben.

Software: Pseudo-exklusive Pixel-Stand-Features

Beim ersten Auflegen des Pixel 6 auf dem Pixel Stand 2 richtet Ihr eine Reihe an Sonderfunktionen ein. Darunter einen Tageslichtwecker, einen digitalen Bilderrahmen und eine Steuerung für Euer Smart-Home. Der Google Assistant geht beim Laden ebenfalls in Lauerstellung.

Hat mir gefallen:

Software-Vorteile machen Kauf attraktiver

Hat mir nicht gefallen:

Funktionen ziemlich fehleranfällig

Assistant versteht Euch beim laufenden Lüfter nicht

Bilderrahmen merkt sich nicht, welche Bilder schon gezeigt wurden

Die Einrichtung des Pixel Stand 2 ist eigentlich eine Einrichtung von exklusiven Features, die es bei Pixel-Smartphones nur in Verbindung mit dem Wireless-Charger gibt. Nach dem Auflegen zeigt mein Pixel 6 beispielsweise die Bilder der Weihnachtsfeier meiner Familie – welche Bilder gezeigt werden, könnt Ihr selbst bestimmen. Praktischerweise stellt Euch Google dabei die Bilder vom Gerätespeicher und aus der Google-Fotos-Cloud zur Auswahl.

Euer Handy steht auf einem kleinen Vorsprung. / © NextPit

Ebenfalls spannend ist ein Lichtwecker, der das Display zur eingestellten Weckzeit in sanfte Farben taucht. Und auch die Smart-Home-Steuerung, die Ihr sonst über den An-Knopf des Pixel 6 erreicht, wird auf dem exklusiven Pixel-Stand-Bildschirm angezeigt. Was in der Theorie echt Laune macht, überzeugte mich in der Praxis leider nicht so recht. Das liegt an zwei maßgeblichen Beobachtungen, die ich bei der Nutzung bemerkte.

Googles Software ist zu unausgereift

Eine wirklich nahtlose "User-Experience" will sich bei der Nutzung des Pixel Stand nicht einstellen. Den Bilderrahmen beispielsweise könnt Ihr über einen Wisch von rechts nach links auf dem Pixel-Stand-Bildschirm auch manuell aktivieren. Häufig bricht die digitale Diashow aber einige Sekunden nach der Aktivierung ab. Warum das so ist, kann ich nicht herausfinden.

Das sind die geheimen Menüs, die Google Euch ohne Pixel Stand 2 nicht zeigen will. / © NextPit

Darüber hinaus merkt sich der Bilderrahmen nicht, welche Bilder schon gezeigt wurden. Ein großes Manko, wenn Ihr das Handy kurz für eine Eingabe von der Ladestation nehmt und wieder drauflegt. Prompt werden wieder alle Bilder in der alten Reihenfolge abgespielt – nach ein paar Tagen hatte ich keine Lust mehr auf meine liebe Familie und hab sie aus der Diashow verbannt.

Selbst der Google Assistant, der nun echt keine Neuerung ist, macht in Verbindung mit dem Pixel Stand Gen. 2 Probleme. Während die Eingaben ganz gut funktionieren und Voice-Match den Zugang nur durch Eure Stimme gewährleistet, kriegt Google Probleme mit dem eigenen Lüfter. Der Assistant versteht mich signifikant schlechter bis überhaupt nicht, wenn die Belüftung des Pixel Stand Gen. 2 arbeitet. Schaut einmal das Video am Anfang dieses Artikels und Ihr seht, was ich meine.

Die Kamera bleibt frei, sonst würde das Pixel 6 auch nicht flach aufliegen. / © NextPit

Darüber hinaus ist der Pixel Stand Gen. 2 nicht mit Googles Smart-Lock-Feature kompatibel. Das Ergebnis: Ihr müsst für die meisten Eingaben Euren Fingerabdruck scannen und dafür zum Handy laufen. Das ist deutlich zu umständlich für einen Sprachassistenten, dessen Vorteil es ja eigentlich ist, ihn ohne Hände bedienen zu können. Als Alternative könnt Ihr Smart Lock über den Standort steuern – müsst dafür aber wiederum die Ortungsdienste dauerhaft aktiviert lassen, was wiederum ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Es ist mir schlichtweg unerklärlich, warum Google derart essenzielle Features beim Pixel Stand vergisst. Mit jedem Bluetooth-Kopfhörer könnt Ihr Smart-Lock nutzen, nicht aber mit der eigenen Hardware von Google selbst.

Googles Features sind nur pseudo-exklusiv

Noch ein Manko, dann geht's zum Fazit: Nichts am Pixel Stand der 2. Generation ist eine Voraussetzung für diese Funktionen. Den Bilderrahmen könnt Ihr im Grunde genommen auch als Bildschirmschoner einrichten. Der Google Assistant funktioniert, wie bereits erwähnt, ohne den Pixel Stand Gen. 2 besser, und Apps für Tageslichtwecker gibt es im Google Play Store zuhauf.

Sie sind also keine Funktionen des Pixel Stands, sie werden nur durch diesen aktiviert.