Pixel Watch & Pixel 6a: Neue Infos und möglicher Release im Mai

Lange war es still um die Google Pixel Watch, doch jetzt sind erste Informationen zur neuen Smartwatch aufgetaucht. Der Codename "Rohan" tauchte nicht etwa in einem Buch von J.R.R Tolkien auf, sondern im Inventarsystem eines amerikanischen Spediteurs. Die Datenbank zeigt neben dem ersten Bild auch die ersten Spezifikationen der Google Pixel Watch. So soll sie in den drei Farben Schwarz, Grau und Gold erscheinen.

Den Informationen von Android Police zufolge, soll die Smartwatch über einen internen Speicher von 32 GB verfügen. Damit würde die Google Watch doppelt so viel Speicher wie die Samsung Galaxy Watch 4 aufweisen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Smartwatch über ein Solarpanel verfügt.

Die ersten Bilder der Google Pixel Watch sind in einer Datenbank aufgetaucht! / © FPT / Android Police

Informationen zum Google Pixel 6a

Neben der Google Pixel Watch sind ebenfalls Informationen zum Google Pixel 6a aufgetaucht. Das Smartphone soll ebenfalls in drei Farben erscheinen. In der Datenbank erschien eine Auswahl von Schwarz, Weiß und Grün. Darüber hinaus sind 128 GB interner Speicher für alle Modelle angegeben.

So könnte die schwarze Version des Google Pixel 6a aussehen! © OnLeaks//91Mobiles Die Bilder sind bisher nicht bestätigt worden. © OnLeaks//91Mobiles Die Render entstanden durch die bisherigen Leaks! © OnLeaks//91Mobiles

Bisher gibt es noch keine konkreten Informationen zum Release oder zum Preis der Geräte. Außerdem handelt es sich um bisher unbestätigte Informationen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Gerüchte bewahrheiten. Der Leaker Max Jambor geht davon aus, dass wir das Google Pixel 6a bereits im Mai zu sehen bekommen. Es wäre also durchaus möglich, dass sogar beide Geräte im Zuge der Google I/O vorgestellt werden.

Was haltet Ihr von den Gerüchten? Denkt Ihr, wir bekommen die Geräte im Mai zu sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!